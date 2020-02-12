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Нацбанк рекордно снижает ставку рефинансирования

12.02.2020 14:59 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

С 19 февраля ставка рефинансирования снижается с 9 до 8,75 процента годовых. Кредиты станут доступнее.

Через неделю ставка по кредиту овернайт снизится – с 10 до 9,75 процента годовых, ставка по депозиту овернайт – с 8 до 7,75 процента годовых. Это решение принято Нацбанком сегодня.

Новое заседание правления Национального банка по денежно-кредитной политике запланировано на 13 мая, сообщается на сайте ведомства.

В прошлый раз Нацбанк снизил ставку рефинансирования с 20 ноября 2019 года до 9% годовых, ранее в августе снижена до рекордных 9,5%.

Перед этим ставку снижали 27 июня 2018 до 10% - минимума за десять лет. После этого в НББ несколько раз в 2018 году принимали решение ставку больше не снижать: о сохранении ее на уровне 10% годовых было принято решение и на Правлении Нацбанка по итогам заседания по денежно-кредитной политике 3 мая 2019 года и 19 декабря 2018 года.

 
 
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С 19 февраля ставка рефинансирования снижается с 9 до 8,75 процента годовых. Кредиты станут доступнее.
 
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