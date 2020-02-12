Нацбанк рекордно снижает ставку рефинансирования

С 19 февраля ставка рефинансирования снижается с 9 до 8,75 процента годовых. Кредиты станут доступнее.

Через неделю ставка по кредиту овернайт снизится – с 10 до 9,75 процента годовых, ставка по депозиту овернайт – с 8 до 7,75 процента годовых. Это решение принято Нацбанком сегодня.

Новое заседание правления Национального банка по денежно-кредитной политике запланировано на 13 мая, сообщается на сайте ведомства.

В прошлый раз Нацбанк снизил ставку рефинансирования с 20 ноября 2019 года до 9% годовых, ранее в августе снижена до рекордных 9,5%.