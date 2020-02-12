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Нацбанк рекордно снижает ставку рефинансирования
12.02.2020 14:59 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
С 19 февраля ставка рефинансирования снижается с 9 до 8,75 процента годовых. Кредиты станут доступнее.
Через неделю ставка по кредиту овернайт снизится – с 10 до 9,75 процента годовых, ставка по депозиту овернайт – с 8 до 7,75 процента годовых. Это решение принято Нацбанком сегодня.
Новое заседание правления Национального банка по денежно-кредитной политике запланировано на 13 мая,
В прошлый раз Нацбанк
Перед этим ставку
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С 19 февраля ставка рефинансирования снижается с 9 до 8,75 процента годовых. Кредиты станут доступнее.
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