ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Инфляция ускорилась, но Нацбанк все-таки снижает ставку. Каллаур объяснил, почему

12.02.2020 15:00 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Решение о снижении ставки рефинансирования до 8,75% с 19 февраля обусловлено умеренным характером инфляционных процессов, несмотря на наличие и внешних, и внутренних рисков, заявил председатель правления Нацбанка Павел Каллаур на брифинге в среду.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— В части динамики инфляции в 2020 году наше видение ситуации не изменилось по сравнению с ноябрьским прогнозом. На протяжении 2020 года инфляция будет находиться в пределах установленного целевого ориентира 5 процентов. В прогнозе учтен запланированный рост регулируемых цен и тарифов, который будет опережать увеличение общего уровня цен, — отметил Каллаур.

Он уточнил, что это, «в первую очередь, топливо, плюс обязательства в рамках ЕАЭС которые могут реализовываться как постепенно, так и более оперативно». На вопрос о влиянии на макроэкономическую стабильность российского налогового маневра, Каллаур отметил, что он предусмотрен в прогнозах, поэтому дополнительная корректировка не требуется — дополнительного влияния на платежный баланс он не ожидает.

Глава Нацбанка отметил, что фундаментальные факторы, обусловленные состоянием национальной экономики и мерами макроэкономической политики, сформировали основу для обеспечения умеренного характера инфляционных процессов.

В 2019 году прирост потребительских цен составил 4,7% при целевом параметре 5%. Базовая инфляция замедлилась до 3,5% и сохранится вблизи этого уровня на протяжении 2020 года. В январе рост цен ускорился до 0,9%.

Каллаур уверен, что внешние условия останутся благоприятными для динамики цен в Беларуси.

— Позитивным фактором для нас является замедление в 2019 году инфляции в России и низкий рост цен в странах Европейского союза. На протяжении 2020 года инфляция в этих странах, несмотря на ее постепенное ускорение, будет оставаться ниже целевых ориентиров. На этом фоне ожидается поддержание нейтрального характера монетарной политики Банка России. Продолжение мягкой политики Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы США предполагает сохранение низких процентных ставок в развитых странах. В этих условиях не просматривается усиление рисков оттока капитала из развивающихся стран и, соответственно, давление на их валюты, прежде всего на российский рубль. В совокупности внешние факторы по-прежнему будут оказывать сдерживающее влияние на рост цен в Беларуси на импортируемые товары.

Со стороны внутренней экономики регулятор также не ожидает проинфляционного давления.

— Экономическая активность по-прежнему не будет оказывать на цены понижающего или повышающего влияния. Прогнозируется сохранение умеренного потребительского спроса. Этому будет способствовать сбалансированный рост зарплат на фоне замедления потребительского кредитования. Бюджетные операции в предыдущие годы оказывали сдерживающее влияние на рост цен. В 2020 году это влияние снизится. Увеличение расходов, в том числе связанное с сохранением социальной направленности бюджета, будет происходить на фоне уменьшения валютных поступлений. В результате фискальная политика приобретет нейтральный характер и не будет приводить к ускорению инфляционных процессов.

По оценке Нацбанка, в среднесрочном периоде курс белорусского рубля будет находиться вблизи равновесия. Но волатильность, считают в Нацбанке, будет выше.

При принятии решения правление Нацбанка также учитывало риски и неопределенности, которые могут сформировать инфляционное давление. Их регулятор видит на ближайшую перспективу в основном во внешнем секторе.

— Это неопределенность и волатильность ситуации на финансовых рынках и в мировой экономике в целом, в том числе в связи с происходящими событиями в Китае. Что касается рисков во внутренней экономике, то в основном они имеют долгосрочный характер. Это, прежде всего, инфляционные ожидания. По результатам наших опросов замедление инфляции способствует их снижению. В условиях обеспечения ценовой стабильности со стороны ожиданий не прогнозируется значимого дополнительного проинфляционного влияния. Вместе с тем их повышенный уровень и чувствительность к изменению цен на отдельные группы товаров остаются фактором риска, — отметил Каллаур.

Он признал, что недостаточная эффективность реального сектора формирует структурные ограничения для устойчивого снижения инфляции в среднесрочном периоде.

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На вопрос о влиянии на макроэкономическую стабильность российского налогового маневра, Каллаур отметил, что он предусмотрен в прогнозах, поэтому дополнительная...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Нацбанк рекордно снижает ставку рефинансирования
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

Свежие газеты

11.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
12.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика