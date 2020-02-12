Инфляция ускорилась, но Нацбанк все-таки снижает ставку. Каллаур объяснил, почему

Источник материала: Tut.by

Решение о снижении ставки рефинансирования до 8,75% с 19 февраля обусловлено умеренным характером инфляционных процессов, несмотря на наличие и внешних, и внутренних рисков, заявил председатель правления Нацбанка Павел Каллаур на брифинге в среду.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— В части динамики инфляции в 2020 году наше видение ситуации не изменилось по сравнению с ноябрьским прогнозом. На протяжении 2020 года инфляция будет находиться в пределах установленного целевого ориентира 5 процентов. В прогнозе учтен запланированный рост регулируемых цен и тарифов, который будет опережать увеличение общего уровня цен, — отметил Каллаур.

Он уточнил, что это, «в первую очередь, топливо, плюс обязательства в рамках ЕАЭС которые могут реализовываться как постепенно, так и более оперативно». На вопрос о влиянии на макроэкономическую стабильность российского налогового маневра, Каллаур отметил, что он предусмотрен в прогнозах, поэтому дополнительная корректировка не требуется — дополнительного влияния на платежный баланс он не ожидает.

Глава Нацбанка отметил, что фундаментальные факторы, обусловленные состоянием национальной экономики и мерами макроэкономической политики, сформировали основу для обеспечения умеренного характера инфляционных процессов.

В 2019 году прирост потребительских цен составил 4,7% при целевом параметре 5%. Базовая инфляция замедлилась до 3,5% и сохранится вблизи этого уровня на протяжении 2020 года. В январе рост цен ускорился до 0,9%.

Каллаур уверен, что внешние условия останутся благоприятными для динамики цен в Беларуси.

— Позитивным фактором для нас является замедление в 2019 году инфляции в России и низкий рост цен в странах Европейского союза. На протяжении 2020 года инфляция в этих странах, несмотря на ее постепенное ускорение, будет оставаться ниже целевых ориентиров. На этом фоне ожидается поддержание нейтрального характера монетарной политики Банка России. Продолжение мягкой политики Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы США предполагает сохранение низких процентных ставок в развитых странах. В этих условиях не просматривается усиление рисков оттока капитала из развивающихся стран и, соответственно, давление на их валюты, прежде всего на российский рубль. В совокупности внешние факторы по-прежнему будут оказывать сдерживающее влияние на рост цен в Беларуси на импортируемые товары.

Со стороны внутренней экономики регулятор также не ожидает проинфляционного давления.

— Экономическая активность по-прежнему не будет оказывать на цены понижающего или повышающего влияния. Прогнозируется сохранение умеренного потребительского спроса. Этому будет способствовать сбалансированный рост зарплат на фоне замедления потребительского кредитования. Бюджетные операции в предыдущие годы оказывали сдерживающее влияние на рост цен. В 2020 году это влияние снизится. Увеличение расходов, в том числе связанное с сохранением социальной направленности бюджета, будет происходить на фоне уменьшения валютных поступлений. В результате фискальная политика приобретет нейтральный характер и не будет приводить к ускорению инфляционных процессов.

По оценке Нацбанка, в среднесрочном периоде курс белорусского рубля будет находиться вблизи равновесия. Но волатильность, считают в Нацбанке, будет выше.

При принятии решения правление Нацбанка также учитывало риски и неопределенности, которые могут сформировать инфляционное давление. Их регулятор видит на ближайшую перспективу в основном во внешнем секторе.

— Это неопределенность и волатильность ситуации на финансовых рынках и в мировой экономике в целом, в том числе в связи с происходящими событиями в Китае. Что касается рисков во внутренней экономике, то в основном они имеют долгосрочный характер. Это, прежде всего, инфляционные ожидания. По результатам наших опросов замедление инфляции способствует их снижению. В условиях обеспечения ценовой стабильности со стороны ожиданий не прогнозируется значимого дополнительного проинфляционного влияния. Вместе с тем их повышенный уровень и чувствительность к изменению цен на отдельные группы товаров остаются фактором риска, — отметил Каллаур.

Он признал, что недостаточная эффективность реального сектора формирует структурные ограничения для устойчивого снижения инфляции в среднесрочном периоде.