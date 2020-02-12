Профсоюзные горячие линии по вопросам применения новой системы оплаты труда «бюджетников»

Источник материала: Полесская правда



Любой работник бюджетной сферы может позвонить и задать интересующие его вопросы или сообщить о спорных моментах, которые могут возникнуть в связи с переходом с 1 января 2020 года на новую систему оплаты труда работников бюджетных организаций. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в пресс-службе Брестского областного объединения профсоюзов.

«Новая система оплаты труда работников бюджетных организаций введена с 1 января 2020 года. На этапе ее разработки профсоюзы настаивали на том, что с введением новой системы не должна быть снижена заработная плата работников. Новая система расширяет полномочия нанимателя в части дополнительного стимулирования и премирования работников. Для того, чтобы исключить субъективный подход, сегодня профсоюзы настаивают на обязательном участии профсоюзных комитетов организаций в распределении стимулирующих и компенсирующих выплат», – отметили в профсоюзе.

Работа горячих линий поможет проконтролировать правильность применения нанимателями новой системы и своевременно среагировать на возникающие спорные ситуации на местах.

График проведения горячих линий

по мониторингу применения новой системы оплаты труда

работников бюджетных организаций

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница с 10.00 до 12.00 с 14.00 до 16.00 с 10.00 до 12.00 с 14.00 до 16.00 с 10.00 до 12.00 с 14.00 до 16.00 с 10.00 до 12.00 с 14.00 до 16.00 с 10.00 до 12.00 с 10.00 до 12.00 Брестское областное объединение профсоюзов Городские, районные объединения профсоюзов Областная организация профсоюза работников образования и науки Областная организация профсоюза работников здраво-охранения Областная организация профсоюза работников культуры, информации,

спорта и туризма Областная организация профсоюза работников государствен-

ных и других учреждений

— день и время приема звонков.

Телефоны горячих линий:

Брестское областное объединение профсоюзов 8-0162-21-57-50 Областная организация профсоюза работников образования и науки 8-0162-21-60-38 Областная организация профсоюза работников здравоохранения 8-0162-21-60-45 Областная организация профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма 8-0162-59-44-17 Областная организация профсоюза работников государственных и других учреждений 8-0162-59-51-45

8-0162-53-99-79 г. Барановичи 8-0163-65-77-15 Барановичский р-н 8-0163-67-00-50 г. Брест 8-0162-53-05-64 Брестский р-н 8-0162-53-16-80 Березовский р-н 8-01643-3-90-91 Ганцевичский р-н 8-01646-64-0-66 Дрогичинский р-н 8-01644-3-54-26 Жабинковский р-н 8-01641-6-95-61 Ивановский р-н 8-01652-9-12-85 Ивацевичский р-н 8-01645-9-61-04 Каменецкий р-н 8-01631-9-64-01 Кобринский р-н 8-01642-9-28-53 Лунинецкий р-н 8-01647-3-26-63 Ляховичский р-н 8-01633-6-23-23 Малоритский р-н 8-01651-6-07-55 г. Пинск 8-01653-1-73-20 Пинский р-н 8-0165-61-70-55 Пружанский р-н 8-01632-2-04-81 Столинский р-н 8-01655-2-02-61

В пресс-службе добавили, что непосредственно в Федерации профсоюзов Беларуси вопросы принимаются по телефонам: 8 (017) 203-90-61, 8 (017) 203-95-62.

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