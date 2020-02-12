Профсоюзные горячие линии по вопросам применения новой системы оплаты труда «бюджетников»

Любой работник бюджетной сферы может позвонить и задать интересующие его вопросы или сообщить о спорных моментах, которые могут возникнуть в связи с переходом с 1 января 2020 года на новую систему оплаты труда работников бюджетных организаций. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в пресс-службе Брестского областного объединения профсоюзов.
«Новая система оплаты труда работников бюджетных организаций введена с 1 января 2020 года. На этапе ее разработки профсоюзы настаивали на том, что с введением новой системы не должна быть снижена заработная плата работников. Новая система расширяет полномочия нанимателя в части дополнительного стимулирования и премирования работников. Для того, чтобы исключить субъективный подход, сегодня профсоюзы настаивают на обязательном участии профсоюзных комитетов организаций в распределении стимулирующих и компенсирующих выплат», – отметили в профсоюзе.
Работа горячих линий поможет проконтролировать правильность применения нанимателями новой системы и своевременно среагировать на возникающие спорные ситуации на местах.
График проведения горячих линий
по мониторингу применения новой системы оплаты труда
работников бюджетных организаций
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
с 10.00 до 12.00
с 14.00 до 16.00
с 10.00 до 12.00
с 14.00 до 16.00
с 10.00 до 12.00
с 14.00 до 16.00
с 10.00 до 12.00
с 14.00 до 16.00
с 10.00 до 12.00
с 10.00 до 12.00
Брестское областное объединение профсоюзов
Городские, районные объединения профсоюзов
Областная организация профсоюза работников образования и науки
Областная организация профсоюза работников здраво-охранения
Областная организация профсоюза работников культуры, информации,
спорта и туризма
Областная организация профсоюза работников государствен-
ных и других учреждений
— день и время приема звонков.
Телефоны горячих линий:
Брестское областное объединение профсоюзов
8-0162-21-57-50
Областная организация профсоюза работников образования и науки
8-0162-21-60-38
Областная организация профсоюза работников здравоохранения
8-0162-21-60-45
Областная организация профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма
8-0162-59-44-17
Областная организация профсоюза работников государственных и других учреждений
8-0162-59-51-45 8-0162-53-99-79
г. Барановичи
8-0163-65-77-15
Барановичский р-н
8-0163-67-00-50
г. Брест
8-0162-53-05-64
Брестский р-н
8-0162-53-16-80
Березовский р-н
8-01643-3-90-91
Ганцевичский р-н
8-01646-64-0-66
Дрогичинский р-н
8-01644-3-54-26
Жабинковский р-н
8-01641-6-95-61
Ивановский р-н
8-01652-9-12-85
Ивацевичский р-н
8-01645-9-61-04
Каменецкий р-н
8-01631-9-64-01
Кобринский р-н
8-01642-9-28-53
Лунинецкий р-н
8-01647-3-26-63
Ляховичский р-н
8-01633-6-23-23
Малоритский р-н
8-01651-6-07-55
г. Пинск
8-01653-1-73-20
Пинский р-н
8-0165-61-70-55
Пружанский р-н
8-01632-2-04-81
Столинский р-н
8-01655-2-02-61
В пресс-службе добавили, что непосредственно в Федерации профсоюзов Беларуси вопросы принимаются по телефонам: 8 (017) 203-90-61, 8 (017) 203-95-62.
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