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Профсоюзные горячие линии по вопросам применения новой системы оплаты труда «бюджетников»

12.02.2020 — Новости Экономики | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Профсоюзные горячие линии по вопросам применения новой системы оплаты труда «бюджетников»
Любой работник бюджетной сферы может позвонить и задать интересующие его вопросы или сообщить о спорных моментах, которые могут возникнуть в связи с переходом с 1 января 2020 года на новую систему оплаты труда работников бюджетных организаций. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в пресс-службе Брестского областного объединения профсоюзов.

«Новая система оплаты труда работников бюджетных организаций введена с 1 января 2020 года. На этапе ее разработки профсоюзы настаивали на том, что с введением новой системы не должна быть снижена заработная плата работников. Новая система расширяет полномочия нанимателя в части дополнительного стимулирования и премирования работников. Для того, чтобы исключить субъективный подход, сегодня профсоюзы настаивают на обязательном участии профсоюзных комитетов организаций в распределении стимулирующих и компенсирующих выплат», – отметили в профсоюзе.

Работа горячих линий поможет проконтролировать правильность применения нанимателями новой системы и своевременно среагировать на возникающие спорные ситуации на местах.

График проведения горячих линий
по мониторингу применения новой системы оплаты труда
работников бюджетных организаций

Понедельник

 Вторник Среда Четверг Пятница
с 10.00 до 12.00 с 14.00 до 16.00 с 10.00 до 12.00 с 14.00 до 16.00 с 10.00 до 12.00 с 14.00 до 16.00 с 10.00 до 12.00 с 14.00 до 16.00 с 10.00 до 12.00 с 10.00 до 12.00
Брестское областное объединение профсоюзов
Городские, районные объединения профсоюзов
Областная организация профсоюза работников образования и науки
Областная организация профсоюза работников здраво-охранения
Областная организация профсоюза работников культуры, информации,
спорта и туризма
Областная организация профсоюза работников государствен-
ных и других учреждений

 

 — день и время приема звонков.

Телефоны горячих линий:

Брестское областное объединение профсоюзов 8-0162-21-57-50
Областная организация профсоюза работников образования и науки 8-0162-21-60-38
Областная организация профсоюза работников здравоохранения 8-0162-21-60-45
Областная организация профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма 8-0162-59-44-17
Областная организация профсоюза работников государственных и других учреждений 8-0162-59-51-45
8-0162-53-99-79
г. Барановичи 8-0163-65-77-15
Барановичский р-н 8-0163-67-00-50
г. Брест 8-0162-53-05-64
Брестский р-н 8-0162-53-16-80
Березовский р-н 8-01643-3-90-91
Ганцевичский р-н 8-01646-64-0-66
Дрогичинский р-н 8-01644-3-54-26
Жабинковский р-н 8-01641-6-95-61
Ивановский р-н 8-01652-9-12-85
Ивацевичский р-н 8-01645-9-61-04
Каменецкий р-н 8-01631-9-64-01
Кобринский р-н 8-01642-9-28-53
Лунинецкий р-н 8-01647-3-26-63
Ляховичский р-н 8-01633-6-23-23
Малоритский р-н 8-01651-6-07-55
г. Пинск 8-01653-1-73-20
Пинский р-н 8-0165-61-70-55
Пружанский р-н 8-01632-2-04-81
Столинский р-н 8-01655-2-02-61

В пресс-службе добавили, что непосредственно в Федерации профсоюзов Беларуси вопросы принимаются по телефонам: 8 (017) 203-90-61, 8 (017) 203-95-62.

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Профсоюзные горячие линии по вопросам применения новой системы оплаты труда «бюджетников» Профсоюзные горячие линии по вопросам применения новой системы оплаты труда «бюджетников» Профсоюзные горячие линии по вопросам применения новой системы оплаты труда «бюджетников» Профсоюзные горячие линии по вопросам применения новой системы оплаты труда «бюджетников» Профсоюзные горячие линии по вопросам применения новой системы оплаты труда «бюджетников» Профсоюзные горячие линии по вопросам применения новой системы оплаты труда «бюджетников»

 
Теги: Брест
 
 
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> Любой работник бюджетной сферы может позвонить и задать интересующие его вопросы или сообщить о спорных моментах, которые могут возникнуть в связи с переходом с...
 
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