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С начала года в Беларуси ускорилась инфляция. Что с ценами?

12.02.2020 — Новости Экономики | Единство  
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Источник материала: Единство

По информации Национального статистического комитета Республики Беларусь, в нашей стране в первый месяц текущего года в сравнении с декабрем 2019-го было отмечено увеличение цен на 0,9%.

– На продукты питания в январе цены выросли сразу на 1,1%, на непродовольственные товары – на 0,7%, услуги подорожали на 0,6%, – добавили представители Белстата.

Если говорит об инфляции, то в декабре 2019 года она составила 0,5%, в ноябре – 0,3%.

Также напомним, что в прошлом году инфляция в Беларуси сложилась на уровне 4,7%, тогда как был запланирован ее рост в 5%. Тогда в Национальном банке республики такую ситуацию объяснили замедлением роста цен на продовольствие.

В текущем году Нацбанк планирует, что инфляцию снова удастся удержать в пределах 5%.

Напомним, что Федерация профсоюзов проводит мониторинги по ценовой ситуации на потребительском рынке.

Подготовила Виктория ЯКИМОВА

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Национальный банк Беларуси планирует удерживать инфляцию в пределах 5%.
 
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