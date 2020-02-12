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Первый вице-премьер Беларуси высказал недовольство российскими сетями «Светофор» и «Доброцен»

12.02.2020 15:20 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Власти Беларуси хотят отрегулировать правила конкуренции всех торговых сетей, чтобы «здесь не было неразберихи». Об этом заявил первый вице-премьер Дмитрий Крутой на коллегии Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).


Фото: esoligorsk.by

По словам Крутого, у белорусских участников рынка возникают вполне обоснованные жалобы о недобросовестной конкуренции со стороны российских магазинов низких цен «Светофор» и «Доброцен».

— Я пообщался с российскими коллегами и они также сказали, что поведение подобных субъектов торговли вызывает огромное число жалоб, — сказал он.

Первый вице-премьер поручили Министерству антимонопольного регулирования и торговли разобраться в ситуации, хотя «МАРТ, конечно, уже принял определенные шаги».

— Думаю, в рамках программных документов, которые сейчас пишем (в частности, это программа развития страны до 2025 года, программа конкуренции, антиинфляционная программа), мы должны всему рынку объявить понятные инструменты и механизмы конкуренции в определенных сегментах, — сказал Крутой. — Как магазины открываются, как они функционируют, кто их проверяет, по каким основаниям их можно закрывать. Чтобы неразберихи в этом плане не было. Потому что это вызывает недовольство не только у субъектов торговли, но и у граждан, которые получают товары непонятного качества по непонятной цене.

Сеть «Светофор» работает в Беларуси с 2017 года и объединяет 45 магазинов во всех областях. «Доброцен» вышел на белорусский рынок в октябре 2019 года. В планах на 2020 год было открытие до 10 магазинов.

«Мы работаем по белорусским законам». В страну пришел еще один российский жесткий дискаунтер

 
 
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По словам Крутого, у белорусских участников рынка возникают вполне обоснованные жалобы о недобросовестной конкуренции со стороны российских магазинов низких цен...
 
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