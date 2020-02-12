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Династии - быть

12.02.2020 — Новости Экономики | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Династии - быть

Вера Станиславовна Садовская имеет ивьевские корни, уроженка д. Дайлиды. Избрать профессию в животноводстве - осознанный выбор, к которому готовила себя с детства.

В 1974 году Вера Станиславовна закончила Ильянский совхоз-техникум, где получила профессию зоотехника, затем -Гродненский аграрный институт, добавив специальность зооинженера. И в этих профессиях - она всю жизнь. Была заведующей фермой липнишковского колхоза "Авангард". В середине семидесятых там насчитывалось 150 коров дойного стада, 400 голов молодняка на откорме. Привесы были на уровне - до 1 кг в сутки.
И пешком, и на велосипеде, и на коне приходилось ездить. Всегда была в движении, в поиске. Многие километры дорог собирались за трудовую неделю. И не жаловалась - результат радовал. Районное животноводство развивалось, и в этом был ее весомый вклад. С любовью и уважением вспоминает своего первого наставника-практика в колхозе - Сергея Жишко, требовательного и справедливого зоотехника.
Десять лет она руководила фермой, работала зоотехником-селекционером. А затем - более тридцати лет добросовестного труда в Ивьевской племстанции. Племенная работа - это система организационно-зоотехнических мероприятий, направленных на повышение продуктивности, улучшение наследственных качеств крупного рогатого скота и рациональное использование племенных животных. Развитие скотоводства показало, что только при хорошей организации племенной работы можно быстро добиться высокой продуктивности животных.
У нее большой опыт такой работы. Была здесь главным зоотехником семь лет, 11 лет была директором племстанции. За тридцать четыре года труда в племстанции сменилось поколение зоотехников-селекционеров, обновились кадры. Но проблема воспроизводства общественного стада, продуктивности стада дойного оставалась и остается ее заботой. На пути поиска элитного маточного поголовья в районе достигнуты определенные успехи.
Всю жизнь проработал в сельском хозяйстве механизатором (в основном - в ивьевских колхозах) ее супруг - Виктор Брониславович, ныне пенсионер. У Садовских трое детей: дочь Елена - учитель в Лиде, сын Юрий после окончания Ильянского совхоза-техникума трудится зоотехником в Дзержинском районе. Династия имеет право быть.
Шестеро внуков у супругов Садовских.
Племенная и селекционная работа - это вечный поиск человека, посвятившего себя животноводству, это его жизнь. Это терпение и кропотливый труд, не терпящий суеты. На племенной работе зиждутся все успехи животноводов.
Поголовье скота на конец января текущего года составило 27534 головы, увеличилось по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 632 головы. Увеличилось и дойное стадо до 9583 коров. За 2019 год животноводами района получено телят 8546 голов. Выход телят на 100 маток составил 85 голов. Зооветспециалистами района за год ректально обследовано 9439 голов скота.
И неудивительно, что у Веры Станиславовны, как старейшего специалиста Ивьевской "Станции по племенному делу и искусственному осеменению сельскохозяйственных животных" непререкаемый авторитет. Много последователей и учеников. Опыт и знания ее позволяют районным животноводам в каждом хозяйстве применять как дедовские “хитрости” и навыки, так и достижения современной науки. Проработав долгие годы в районном животноводстве, Вера Станиславовна благодарна своему коллективу, специалистам районного животноводства, всем тем, кто приумножает его успехи и причастен к отдаче районной животноводческой отрасли. Вера Станиславовна, как никто другой, заслужила слова признательности и благодарности в свой адрес.

П. ВЛАДИН.
Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.

 
 
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Вера Станиславовна Садовская имеет ивьевские корни, уроженка д. Дайлиды. Избрать профессию в животноводстве - осознанный выбор, к которому...
 
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