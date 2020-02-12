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Банки пересмотрели условия предоставления рассрочки по картам

12.02.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Банки пересмотрели условия предоставления рассрочки по картам

Уменьшился срок, на протяжении которого можно вернуть деньги, потраченные на покупку товаров, без уплаты процентов.

Изменения затронули самый известный среди белорусов продукт в этом сегменте. Так, например, МТБанк  уменьшил сроки беспроцентного кредита по своей «Карте рассрочки № 1 «Халва». В условиях теперь сказано, что рассрочка предоставляется на срок от месяца, максимальный срок — в зависимости от предприятия-партнера. Раньше максимальный срок был 24 месяца. Самый длительный вариант среди партнеров теперь — 19-20 месяцев, но это единичные магазины.
 
Универсальная карта рассрочки ВТБ Банка «Черепаха» теперь предлагает максимальный срок возврата денег без уплаты процентов 12 месяцев, ранее было 24 месяца.
 
Пересмотрел условия и Паритетбанк: если раньше сроки беспроцентного кредита по «Любимой карте рассрочки» были до 12 месяцев, то сейчас — от 1 до 3 месяцев в зависимости от магазина.
 
На новые условия по «Смарт-карте» перешел Банк Дабрабыт: теперь рассрочка предоставляется на 1−5 месяцев, а не на 24, как было раньше. Беларусбанк сократил сроки по карте рассрочки «Магнит» до 12 месяцев. На данный момент рассрочку на 24 месяца пока предлагает только «Карта покупок» от Белгазпромбанка. В большинстве банков сроки рассрочки ограничены 12, а иногда и 5 месяцами.

Напомним, что банкам было рекомендовано уже с 8 января уменьшить размеры  комиссий, которые они получают от торговли за продажу товаров или услуг в рассрочку, в том числе по картам рассрочки. Размер такого вознаграждения в некоторых случаях превышает 30% от стоимости товара или услуги. Это существенно сказывается на ценнике для потребителей в сторону повышения.  В свою очередь банки прогнозировали, что при таких условиях срок, на который товар выдается в рассрочку, сократится до 3−5 месяцев. На более продолжительное время растягивать выплаты банкам не так выгодно.

Татьяна ВАСИЛЁВКИНА
https://grodnonews.by
 
 
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Уменьшился срок, на протяжении которого можно вернуть деньги, потраченные на покупку товаров, без уплаты процентов. Изменения затронули самый известный среди...
 
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