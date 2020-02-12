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Банки пересмотрели условия предоставления рассрочки по картам
12.02.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Уменьшился срок, на протяжении которого можно вернуть деньги, потраченные на покупку товаров, без уплаты процентов.
Изменения затронули самый известный среди белорусов продукт в этом сегменте. Так, например, МТБанк уменьшил сроки беспроцентного кредита по своей «Карте рассрочки № 1 «Халва». В условиях теперь сказано, что рассрочка предоставляется на срок от месяца, максимальный срок — в зависимости от предприятия-партнера. Раньше максимальный срок был 24 месяца. Самый длительный вариант среди партнеров теперь — 19-20 месяцев, но это единичные магазины.
Универсальная карта рассрочки ВТБ Банка «Черепаха» теперь предлагает максимальный срок возврата денег без уплаты процентов 12 месяцев, ранее было 24 месяца.
Пересмотрел условия и Паритетбанк: если раньше сроки беспроцентного кредита по «Любимой карте рассрочки» были до 12 месяцев, то сейчас — от 1 до 3 месяцев в зависимости от магазина.
На новые условия по «Смарт-карте» перешел Банк Дабрабыт: теперь рассрочка предоставляется на 1−5 месяцев, а не на 24, как было раньше. Беларусбанк сократил сроки по карте рассрочки «Магнит» до 12 месяцев. На данный момент рассрочку на 24 месяца пока предлагает только «Карта покупок» от Белгазпромбанка. В большинстве банков сроки рассрочки ограничены 12, а иногда и 5 месяцами.
Напомним, что банкам было рекомендовано уже с 8 января уменьшить размеры комиссий, которые они получают от торговли за продажу товаров или услуг в рассрочку, в том числе по
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Уменьшился срок, на протяжении которого можно вернуть деньги, потраченные на покупку товаров, без уплаты процентов. Изменения затронули самый известный среди...
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