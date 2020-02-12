Банки пересмотрели условия предоставления рассрочки по картам

Источник материала: Вороновская газета





Уменьшился срок, на протяжении которого можно вернуть деньги, потраченные на покупку товаров, без уплаты процентов.

Изменения затронули самый известный среди белорусов продукт в этом сегменте. Так, например, МТБанк уменьшил сроки беспроцентного кредита по своей «Карте рассрочки № 1 «Халва». В условиях теперь сказано, что рассрочка предоставляется на срок от месяца, максимальный срок — в зависимости от предприятия-партнера. Раньше максимальный срок был 24 месяца. Самый длительный вариант среди партнеров теперь — 19-20 месяцев, но это единичные магазины.

Универсальная карта рассрочки ВТБ Банка «Черепаха» теперь предлагает максимальный срок возврата денег без уплаты процентов 12 месяцев, ранее было 24 месяца.

Пересмотрел условия и Паритетбанк: если раньше сроки беспроцентного кредита по «Любимой карте рассрочки» были до 12 месяцев, то сейчас — от 1 до 3 месяцев в зависимости от магазина.

На новые условия по «Смарт-карте» перешел Банк Дабрабыт: теперь рассрочка предоставляется на 1−5 месяцев, а не на 24, как было раньше. Беларусбанк сократил сроки по карте рассрочки «Магнит» до 12 месяцев. На данный момент рассрочку на 24 месяца пока предлагает только «Карта покупок» от Белгазпромбанка. В большинстве банков сроки рассрочки ограничены 12, а иногда и 5 месяцами.

Напомним, что банкам было рекомендовано уже с 8 января уменьшить размеры комиссий, которые они получают от торговли за продажу товаров или услуг в рассрочку, в том числе по картам рассрочки . Размер такого вознаграждения в некоторых случаях превышает 30% от стоимости товара или услуги. Это существенно сказывается на ценнике для потребителей в сторону повышения. В свою очередь банки прогнозировали, что при таких условиях срок, на который товар выдается в рассрочку, сократится до 3−5 месяцев. На более продолжительное время растягивать выплаты банкам не так выгодно.

Татьяна ВАСИЛЁВКИНА https://grodnonews.by