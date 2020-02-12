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«Сложности с топливом». «Газпром нефть» готова обсуждать с Минском различные схемы поставок нефти
12.02.2020 19:59 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Газпром нефть» готова обсуждать разные схемы поставок нефти в Беларусь, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков. Это заявление прозвучало на фоне упреков в отказе российских компаний переработывать нефть на давальческих условиях для поставок нефтепродуктов на свои АЗС в Беларуси.
«Когда договоримся, тогда и будем [поставлять]. Мы готовы обсуждать разные схемы, в том числе и давальческую», — приводит
До этого пресс-секретарь «Белнефтехима» Александр Тищенко сообщил «
Накануне агентство
На минувшей неделе «Лукойл» сообщил о схожих проблемах и даже ввел лимиты на продажи на некоторых своих заправках в Беларуси. Однако после критики «Белнефтехима»
Собеседники TUT.BY на топливом рынке Беларуси подтвердили «наличие сложностей» при поставках нефтепродуктов на АЗС.
Сеть заправок «Лукойла» в Беларуси насчитывает 83 объекта, «Газпром нефти» — 49, «Роснефти» — 39, «Татнефти» — 18. Самый крупный оператор госкомпания «Белоруснефть», владеющая более 550 АЗС.
Российские нефтяные компании, располагая собственным ресурсом нефтепродуктов на территории РФ, не могут снабжать свои АЗС в Беларуси из-за запрета на такие поставки, введённого Москвой в 2018 году. По словам источников Reuters, российские компании обращались с просьбой временно разрешить импорт нефтепродуктов в Беларусь из РФ, но не получили разрешения.
Крупные нефтяные компании России с начала года не поставляют сырье на НПЗ Новополоцка и Мозыря из-за затянувшегося спора между Москвой и Минском относительно цен на нефть. Единственными поставщиками российской нефти в Беларусь являются компании группы «Сафмар» Михаила Гуцериева. В феврале они начали
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