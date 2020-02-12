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«Сложности с топливом». «Газпром нефть» готова обсуждать с Минском различные схемы поставок нефти

12.02.2020 19:59 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Газпром нефть» готова обсуждать разные схемы поставок нефти в Беларусь, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков. Это заявление прозвучало на фоне упреков в отказе российских компаний переработывать нефть на давальческих условиях для поставок нефтепродуктов на свои АЗС в Беларуси.


«Когда договоримся, тогда и будем [поставлять]. Мы готовы обсуждать разные схемы, в том числе и давальческую», — приводит РИА Новости слова главы «Газпром нефти».

До этого пресс-секретарь «Белнефтехима» Александр Тищенко сообщил «Интерфакс-Западу», что Беларусь предлагала российским нефтяным компаниям, владеющим АЗС в стране, давальческую схему для обеспечения нефтепродуктами их заправок, но «встречной позиции по этому вопросу нет». Тищенко подчеркнул, что белорусские НПЗ регулярно отгружают топливо на АЗС по всей стране, включая дочерние структуры российских компаний. При этом, обратил внимание пресс-секретарь, с их стороны отмечаются периодически «проявления нервозности».

Накануне агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники в «Газпром нефти», что сеть АЗС компании столкнулась с ограничениями оптовых продаж бензина и дизтоплива со стороны «Белнефтехима». «Концерн приостановил нам продажу топлива. Говорит, что не имеет свободных ресурсов. У нас [в компании] посмотрели, решили купить и привезти из-за рубежа — из Польши или из Прибалтики», — сказал он.

На минувшей неделе «Лукойл» сообщил о схожих проблемах и даже ввел лимиты на продажи на некоторых своих заправках в Беларуси. Однако после критики «Белнефтехима» отменил ограничения. Сейчас компания утверждает, что не испытывает проблем с поставками топлива на белорусские АЗС.

Собеседники TUT.BY на топливом рынке Беларуси подтвердили «наличие сложностей» при поставках нефтепродуктов на АЗС.

Сеть заправок «Лукойла» в Беларуси насчитывает 83 объекта, «Газпром нефти» — 49, «Роснефти» — 39, «Татнефти» — 18. Самый крупный оператор госкомпания «Белоруснефть», владеющая более 550 АЗС.

Российские нефтяные компании, располагая собственным ресурсом нефтепродуктов на территории РФ, не могут снабжать свои АЗС в Беларуси из-за запрета на такие поставки, введённого Москвой в 2018 году. По словам источников Reuters, российские компании обращались с просьбой временно разрешить импорт нефтепродуктов в Беларусь из РФ, но не получили разрешения.

Крупные нефтяные компании России с начала года не поставляют сырье на НПЗ Новополоцка и Мозыря из-за затянувшегося спора между Москвой и Минском относительно цен на нефть. Единственными поставщиками российской нефти в Беларусь являются компании группы «Сафмар» Михаила Гуцериева. В феврале они начали поставки нефтепродуктов на АЗС российских компаний в Беларуси. Но этот объем небольшой.

 
 
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Накануне агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники в «Газпром нефти», что сеть АЗС компании столкнулась с ограничениями оптовых продаж бензина и дизтоплива...
 
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