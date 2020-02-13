От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас

Источник материала: realt.by

Покупка готового бизнеса, в котором есть уже все настроенные процессы работы и постоянные клиенты, может быть удачной альтернативой собственному делу с нуля. Однако, решение о покупке должно быть очень хорошо продуманным и взвешенным. Сегодня мы опубликуем подборку готовых бизнесов , которые сейчас продаются на нашей площадке. Там вы можете найти сферу деятельности на любой вкус, цвет и бюджет.

Перед приобретением готового бизнеса, желательно все же узнать, почему владелец с ним прощается. Обычно, мысль продать «свой доход» не приходит спонтанно, это серьезный шаг, причины могут быть разные, например:

· раздел компании из-за конфликта интересов;

· срочно возникшая потребность в крупной сумме денег;

· утрата интереса к своему бизнесу и желание заниматься чем-то другим.

Основным плюсом в такой покупке будет минимальный риск. Вы приобретаете полностью функциональное предприятие, с уже налаженным денежным потоком, базой клиентов, узнаваемостью на рынке, репутацией, с персоналом.

Вот небольшая подборка готовых бизнесов, которые сейчас продаются на Realt.by