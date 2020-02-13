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От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас

13.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Покупка готового бизнеса, в котором есть уже все настроенные процессы работы и постоянные клиенты, может быть удачной альтернативой собственному делу с нуля. Однако, решение о покупке должно быть очень хорошо продуманным и взвешенным. Сегодня мы опубликуем подборку готовых бизнесов, которые сейчас продаются на нашей площадке. Там вы можете найти сферу деятельности на любой вкус, цвет и бюджет.

От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас
Фото носит иллюстративный характер

Перед приобретением готового бизнеса, желательно все же узнать, почему владелец с ним прощается. Обычно, мысль продать «свой доход» не приходит спонтанно, это серьезный шаг, причины могут быть разные, например:

·  раздел компании из-за конфликта интересов;

·  срочно возникшая потребность в крупной сумме денег;

·  утрата интереса к своему бизнесу и желание заниматься чем-то другим.

Основным плюсом в такой покупке будет минимальный риск. Вы приобретаете полностью функциональное предприятие, с уже налаженным денежным потоком, базой клиентов, узнаваемостью на рынке, репутацией, с персоналом.

Вот небольшая подборка готовых бизнесов, которые сейчас продаются на Realt.by

Про красоту

Львиную часть объявлений о продаже готового бизнеса занимают салоны красоты и парикмахерские.

К примеру, продается салон красоты премиум-класса по улице Ташкенской, в котором оказываются все виды парикмахерских и косметических услуг. Помещение находится в государственной аренде, общая площадь 70 кв. м. Три рабочих места парикмахера, два – для маникюра, отдельный кабинет косметологии с душем и санузлом, отдельная комната для приема пищи и отдыха персонала.

«Внешняя инфраструктура, интерьер, профессиональная подготовка персонала, оборудование и применяемая косметика - все предназначено для удовлетворения запросов изысканного и требовательного клиента. За время работы сложился коллектив мастеров своего дела. Салон расположен в микрорайоне Чижовка, имеется собственная закрытая автомобильная парковка с удобным подъездом» - описывает свой салон продавец.

Цена: 13 000$

От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас
От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас
От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас
От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас

Еще один салон красоты продается на проспекте Машерова (р-н Победителей, Заславская, Грибоедова, Тимирязева). Продавец утверждает, что от станции метро Молодежная до входа в салон всего лишь 5 минут пешком. Внутри салона сделан хороший свежий ремонт. Площадь помещения - 63 кв.м., Арендная ставка 1 500 бел руб. Договор аренды заключен на 3 года с правом продления.

Салон состоит из зоны ожидания, ресепшна, парикмахерского зала в котором 1 место парикмахера (можно сделать два, есть дополнительное кресло), 1 место для ногтевого сервиса, кабинета косметологии и кабинета массажа и коррекции фигуры.

«У салона ОТЛИЧНАЯ ЛОКАЦИЯ, центр города, клиенты приезжают и с Уручья, и с Малиновки (это очень важно), рядом гостиница, нет конкурентов. У входа есть большая световая вывеска и две небольшие указательные с разных сторон дома для ориентира клиентов. Всегда есть свободные парковочные места. Вся мебель находится в идеальном состоянии, в салоне полностью укомплектованное оборудование и косметика, все в собственности» - описывает свой бизнес продавец.

Цена: 28 000 $

От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас
От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас
От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас
От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас

Салон красоты продается на улице Нововиленской. Основные направления деятельности: уход за волосами (ботокс, кератин, нанопластика), парикмахерские услуги, маникюр-педикюр, косметология. В салоне 2 парикмахерских места, 2 для маникюра, 1 педикюр, 2 косметических кабинета с душевой комнатой. Салон полностью укомплектован необходимой техникой и мебелью. Есть запас препаратов и инструмента.

«Салон красоты, работает уже 2.5 года, есть база клиентов 1200 номеров, наработанные постоянные посетители. Хороший коллектив, все мастера своего дела (штат можно увеличить при необходимости). Ведутся социальные сети: группа вконтакте, фейсбук. Есть инстаграм на 3500 подписчиков, оплачена реклама на сливках, есть сайт. Запись через crm систему, которая интегрирована в сайт и инстаграм. Есть запас рекламных листовок. Есть договоренности с близлежащими заведениями о взаимной рекламе. Договор аренды заключен на 3 года. Юридически все чисто, без долгов и просрочек. Есть все необходимые лицензии и разрешения» - уверяет продавец.

Цена: 13 500 $

От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас
От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас
От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас
От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас

Очередной салон красоты продается в Витебске на проспекте Фрунзе.

«Продам готовый бизнес, помещение 105м.кв, с салоном красоты и кафе в центре города, отличный ремонт, мебель, все оборудование кафе и салона, высокий пешеходный трафик, рядом (200 м.)центральная концертная площадка `Славянский базар в Витебске`, остановки обществ. транспорта, университет, парк Фрунзе, места постоянного отдыха горожан и.т.д.» - описывает все прелести продавец.

Цена: договорная

От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас
От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас
От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас
От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас

Салон «премиум-класса» продается на проспекте Дзержинского в Минске.

«Площадь 120 м2, аренда 15 евро за м2, весь спектр услуг: парикмахерский зал, маникюр, кабинет педикюра, кабинет СПА с душевой кабиной, кабинет косметолога» - немногословен собственник.

Цена: 45 000 $

От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас
От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас
От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас
От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас

Продается бьюти-студия в центре Минска на улице Революционной.

«Сделан дорогой ремонт. Все согласования и разрешения. Площадь 39 кв.м. Штат укомплектован. Проводятся мастер классы. Режим работы с 10.00 до 22.00. Форма собственности "ООО", один учредитель» - описывает салон продавец.

Цена: 18 000$

От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас
От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас
От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас
От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас

Действующая более 5 лет студия красоты класса "люкс" продается в Сухарево. Площадь помещения 93м2, ставка 15$ за м2, коммунальные 400-500 руб.

«Штат полностью укомплектован: 4 парикмахера, 2 косметолога, 2 мастера по маникюру\педикюру, 2 администратора, бухгалтер. Система налогообложения - УСН 5%. Установлены дорогостоящие системы управления отоплением и освещением. В студии работает 5 соляриев (в стоимость бизнеса не включены, можно отдельно обсуждать). Причина продажи не связана с бизнесом» - утверждает продавец.

Цена: 55 500$

От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас
От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас
От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас
От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас

И завершает подборку «про красоту» салон красоты на Зыбицкой. Общая площадь помещения: 65 кв.м. Штат 13 человек: -2 администратора; -1 бровист-визажист (50%); -3 парикмахера (35-40%); -7 мастеров по маникюру-педикюру (35-40%).

«Профиль инстаграм (4740 подписчиков); Настроенная amoCRM Система (4085 человек в базе, 926 постоянных клиентов); Настроенная система Y-Clients, с внедренной системой телефонии и SMS-рассылок; Система аналитики (план-факт) по каждому показателю каждого сотрудника; Система финансового учета; Регламенты и инструкции для администратора, мастеров; Чек-листы по тех. процессам салона; Брендбук и айдентика (Дорогой логотип и брендбук: 420$ общая стоимость), что включает в себя: •прейскурант, •визитки, •листовки, •сертификаты, •кружки, •одежду, •фирменные бланки, •карты лояльности; Сайт; Отработанная система маркетинга и сформированная команда, дающая в среднем 40-50 заявок в день. Окупаемость бизнеса: 20 месяцев» - описывает прелести бизнеса продавец.

Цена: 63 000$

От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас
От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас
От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас
От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас

Про здоровье

На сайте можно также найти множество объявлений о продаже медицинских центров и стоматологических кабинетов. Вот некоторые из них.

Помещения в стоматологическом центре продаются на улице Москвина (р-н Победителей, Заславская, Грибоедова, Тимирязева). Площадь, которые предлагают для покупки, варьируется от 449.9 до 565.9 м².

«Кондиционер, в жилом доме, отдельный вход, оживленное место, парковка, подъездные пути, охрана, сигнализация, видеонаблюдение, мебель, компьютерная сеть, скоростной интернет, готовый бизнес» - немногословен продавец.

Цена: 2 250 $/кв.м

От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас
От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас
От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас
От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас

Впрочем, если вам не нужны отдельные помещения, то можете выкупить весь этот стоматологический центр. Объявление о его продаже также есть на сайте. Правда будущему покупателю нужно будет знать о конкуренции: рядом открыты многопрофильный медицинский центр «Мед Авеню», салон красоты «Life’s work», центр "WellnessPluS", клиника пластической хирургии «Astarta». Так что лучше этот центр после приобретения оставить стоматологическим.

Цена: 1,21 млн $

От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас
От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас
От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас
От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас

Еще одна стоматология продается в центре Минска по улице К.Маркса. Площадь помещения 55 м.кв., находится в госаренде.

«Лицензия на ортопедию, терапию, ортодонтию. 2 кресла Clesta Belmont (Япония), есть стерилизационная. Идеальна для «авторской клиники». Причина продажи - расширение бизнеса» - рассказывает в объявлении продавец.

Цена: 125 000 руб. Торг.

От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас
От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас
От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас
От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас

Медицинский центр (скорее здание под медицинский центр) продается в Лебяжем по улице Ржавецкой. Трехэтажное здание имеет площадь в 545 м2, и находится на земельном участке, находящемся в частной собственности. Продавец предлагает здесь разместить медицинский центр, вип спа-салон или массажный салон.

«Эргономическая внутренняя планировка здания, санузлы на каждом этаже, бетонная лестница, витражные окна, все помещения 100% подготовлены под чистовую отделку. Установлены мраморные подоконники. Установлен газовый котел, разводка выполнена таким образом, что каждый этаж имеет индивидуальные настройки, и может существовать автономно, тёплые полы выведены на отдельный контур. В цокольном помещении выполнена чистовая отделка всех помещение, можно установить сауну, есть помещение для организации кинотеатра или зоны отдыха, бильярда, мини-тренажерного зала. Отделка входной группы-мрамором, высококачественные алюминиево-деревянные двойные стеклопакеты с тонировкой» - описывает все прелести продавец.

Цена: 1,1 млн $

От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас
От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас
От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас
От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас

В Смолевичском районе в деревне Орешники предлагают для покупки целый реабилитационный центр, который можно использовать в разных направлениях: восстановление нарко- и алкозависимых пациентов, уход за пожилыми людьми или людьми с ограниченными возможностями, как центр оздоровления и отдыха для детей с круглогодичным проживанием. Площадь здания - 886 квадратных метров. Территория 25 соток находится в частной собственности и 9 соток в аренде для ведения фермерской деятельности.

«Каждый этаж дома выполняет определённую функцию. И продуман по назначению. Цокольный этаж вмещает в себя спортивные залы, сауну, два бассейна, массажные кабинеты. На первом этаже размещена комната администратора, блок для приготовления и хранения пищи, столовая, которая примыкает к летней террасе с печкой-барбекю, каминный зал или комната отдыха. Второй и мансардный этажи - спальные этажи с номерами различной площади. Каждая комната имеет в распоряжении индивидуальный умывальник и возможность подключения сантехнического оборудования если есть такая необходимость. На каждом этаже расположены блоки с душевыми, туалетные комнаты. Так же на этажах много лоджий для отдыха. На мансардном этаже огромный зимний сад, который остекленён» - описывает объект продавец.

Цена: 499 000 $

От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас
От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас
От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас
От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас

Про спорт

Среди объявлений встречаются и готовые бизнесы в области спорта. Самый крупный из них - это продажа теннисного комплекса, расположенного рядом с Цнянским водохранилищем. Объект уже сдан в эксплуатацию. Площадь земельного участка составляет- 1,8449 га. Общая площадь помещений объекта - 4872 кв.м., из них: центр настольного тенниса - 641 кв.м.; закрытые теннисные корты (4шт) - 2802 кв.м.; технические помещения - 1429 кв.м. А также открытые площадки: теннисные корты (4шт) - 2870 кв.м; пляжный теннис (3шт) - 1174 кв.м.; детская площадка - 144 кв.м.; мини-футбол - 720 кв.м.; открытая парковка на 26 м/мест.

«На территории могут расположиться рестораны, летнее кафе, бары, и др.» - добавляет продавец.

Цена: договорная

От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас
От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас
От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас
От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас

Еще один объект спортивного назначения продается в районе Острошицкого городка, в 17-и км от Минска и в 2 километрах от озера Вяча, на территории бывшей спортивной базы, когда-то принадлежавшей Олимпийскому комитету Республики Беларусь. Рядом расположен санаторий «Белые Росы», принадлежащий лицею МВД и база отдыха «Дружба», принадлежащая РУП «Белпочта».

«Сам объект — это уникальное строение из металлоконструкций площадью 1110 кв.м., и высотой потолка в холке около 8 метров, производства Финляндии. По сути, это капитальный отапливаемый ангар без опоры в центре, с ровным бетонным полом, естественным светом, несколькими большими воротами и антресолью. Назначение - физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). Состояние хорошее, крыша не течет. Идеально подойдет для скалодрома, роллердрома, картодрома, батутного клуба, аэротрубы, теннисных кортов, футбола и т.д.» - описывает объект продавец.

Цена: 80 000 $

От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас
От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас
От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас
От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас

Также в Минске продается 50% доли в батутном центре, который находится в районе ДК «Маз».

«Площадь 700 м2. Хорошая арендная ставка. Укомплектованный штат. 18 батутов, 2 каната, 2 поролоновые ямы, детская зона, зона виртуальной реальности, зона для проведения детских праздников. Раздевалки с душевыми. Весь процесс функционирования налажен и отработан, активные соцсети, высокая посещаемость, постоянные клиенты. Бизнес существует около трех лет. Окупаемость бизнеса два года» - рассказывает в объявлении продавец.

Цена: 50 000 $

От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас

Целый фитнес-центр площадью 927.8 м2 продается в Минске на Грибоедова (р-н Победителей, Заславская, Грибоедова, Тимирязева). Спортивный центр находится на первом этаже шестиэтажного здания и функционирует уже больше 5 лет.

«Кондиционер, в жилом доме, отдельный вход, оживленное место, парковка, подъездные пути, охрана, сигнализация, мебель, компьютерная сеть, скоростной интернет, готовый бизнес» - перечисляет плюсы владелец объекта.

Цена: 2,13 млн $

От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас
От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас
От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас
От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас

Очередной фитнес-центр продается на улице Мележа. Просторный open space расположен на 1 этаже бизнес-центра АБК Парк. Общая площадь - 1533,3 м.кв. Судя по фото, сейчас там расположен тренажерный зал, однако продавец предлагает переквалифицировать помещение под: развлекательный центр, клуб, медицинский центр, стоматологию, ресторан, фитнес-центр, детский развлекательный центр, магазин, игорное заведение и многое другое.

«Одним из якорей привлечения является находящийся рядом БЦ Парус. Также рядом расположен многоуровневый паркинг. Район плотного заселения с развитой инфраструктурой. Отличные транспортные потоки. Прекрасный вариант для собственного офиса с выставочными или торговыми помещениями. Перепланировка также возможна без проблем. Удобная парковка со шлагбаумом. Год постройки - 2008. В настоящее время помещение арендует успешный фитнес-центр, что позволяет рассматривать покупку помещения как выгодное вложение» - говорится в объявлении.

Цена: 1,23 млн $

От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас
От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас
От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас
От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас

Про отдых

В эту категорию мы внесем отели, базы отдыха, усадьбы и прочее. К примеру, в трех километрах от Минска продается шикарная гостиница с рестораном. Трехэтажное здание имеет площадь 1315.2 м2.

«Удачная локация. 10 гостиничных номеров, полностью оборудованы, в прекрасном состоянии. Кафе с великолепным интерьером на 60 посадочных мест. Наличие всех коммуникаций. Собственная парковка. Возможность увеличения "полезной" площади комплекса за счет оборудования мансардного этажа» - описывает свой объект продавец.

Цена: договорная

От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас
От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас
От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас
От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас

В деревне Поедынково (35 километров от Минска в Брестском направлении) продается агроусадьба. Земельный участок 0,9Га оформлен в частную собственность, из них 25 соток для обслуживания жилого дома и 65 соток для ведения личного подсобного хозяйства.

«На участке есть 20 различных строений общей площадью 640м2. Жилой одноэтажный кирпичный дом 80м2 с 2 жилыми комнатами (23.7м2 и 7.7м2) и кухней 13.4м2. Летний домик, баня, 2 гаража, своя пасека и множество других построек для ведения подсобного хозяйства. Отопление печное, электричество, вода из собственного колодца. У границ участка озеро с проточной водой» - описывает все прелести продавец.

Цена: 69 500$

От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас
От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас
От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас
От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас

В 14-ти километрах от Минска в поселке Городище продается участок под базу отдыха. Площадь - 80 соток. Раньше здесь располагался детский садик, и некоторые постройки сохранились. Оставлять их или нет – решать новому владельцу.

«8 домиков, 8 техпаспортов, уникальное место чисто экологическое среди леса, возможно шлагбаум, закрытая территория. Свет есть, скважину надо делать. Асфальтная дорога. Уникальное место» - делится продавец.

Цена: договорная

От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас
От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас
От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас
От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас

В агрогородке Озеры (примерно 28 км от Гродно) на берегу озера Белое (Кань) продается «Дом рыбака». Здание законсервировано в 2015 году. Состоит из 3 этажей (+мансарда). Высота потолков: 3,1 м, мансарда – 2,73 м. Материал наружных стен: блоки газосиликатные, оштукатурены, окрашены, облицованные клинкерным кирпичом. Внутри здание в состоянии под черновую отделку. Площадь: общая по СНБ - 990 кв.м.

«Первая береговая линия. С окон и балконов открывается живописный вид на озеро и лес. Оборудован металлический каркас под пирс. Удобные подъездные пути. Участок 13,94 сотки на праве постоянного пользования. Территория без благоустройства, огорожена временным забором. Уличное освещение выведено на фасад. Возможно размещение наружной рекламы на фасаде здания» - описывает объект продавец.

Цена: 320 000 $

От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас
От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Покупка готового бизнеса, в котором есть уже все настроенные процессы работы и постоянные клиенты, может быть удачной альтернативой собственному делу с нуля....
 
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