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От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас
13.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Покупка готового бизнеса, в котором есть уже все настроенные процессы работы и постоянные клиенты, может быть удачной альтернативой собственному делу с нуля. Однако, решение о покупке должно быть очень хорошо продуманным и взвешенным. Сегодня мы опубликуем подборку
Перед приобретением готового бизнеса, желательно все же узнать, почему владелец с ним прощается. Обычно, мысль продать «свой доход» не приходит спонтанно, это серьезный шаг, причины могут быть разные, например:
· раздел компании из-за конфликта интересов;
· срочно возникшая потребность в крупной сумме денег;
· утрата интереса к своему бизнесу и желание заниматься чем-то другим.
Основным плюсом в такой покупке будет минимальный риск. Вы приобретаете полностью функциональное предприятие, с уже налаженным денежным потоком, базой клиентов, узнаваемостью на рынке, репутацией, с персоналом.
Вот небольшая подборка готовых бизнесов, которые сейчас продаются на Realt.by
Про красоту
Львиную часть объявлений о продаже готового бизнеса занимают салоны красоты и парикмахерские.
К примеру,
«Внешняя инфраструктура, интерьер, профессиональная подготовка персонала, оборудование и применяемая косметика - все предназначено для удовлетворения запросов изысканного и требовательного клиента. За время работы сложился коллектив мастеров своего дела. Салон расположен в микрорайоне Чижовка, имеется собственная закрытая автомобильная парковка с удобным подъездом» - описывает свой салон продавец.
Цена: 13 000$
Еще один салон красоты
Салон состоит из зоны ожидания, ресепшна, парикмахерского зала в котором 1 место парикмахера (можно сделать два, есть дополнительное кресло), 1 место для ногтевого сервиса, кабинета косметологии и кабинета массажа и коррекции фигуры.
«У салона ОТЛИЧНАЯ ЛОКАЦИЯ, центр города, клиенты приезжают и с Уручья, и с Малиновки (это очень важно), рядом гостиница, нет конкурентов. У входа есть большая световая вывеска и две небольшие указательные с разных сторон дома для ориентира клиентов. Всегда есть свободные парковочные места. Вся мебель находится в идеальном состоянии, в салоне полностью укомплектованное оборудование и косметика, все в собственности» - описывает свой бизнес продавец.
Цена: 28 000 $
Салон красоты
«Салон красоты, работает уже 2.5 года, есть база клиентов 1200 номеров, наработанные постоянные посетители. Хороший коллектив, все мастера своего дела (штат можно увеличить при необходимости). Ведутся социальные сети: группа вконтакте, фейсбук. Есть инстаграм на 3500 подписчиков, оплачена реклама на сливках, есть сайт. Запись через crm систему, которая интегрирована в сайт и инстаграм. Есть запас рекламных листовок. Есть договоренности с близлежащими заведениями о взаимной рекламе. Договор аренды заключен на 3 года. Юридически все чисто, без долгов и просрочек. Есть все необходимые лицензии и разрешения» - уверяет продавец.
Цена: 13 500 $
Очередной салон красоты
«Продам готовый бизнес, помещение 105м.кв, с салоном красоты и кафе в центре города, отличный ремонт, мебель, все оборудование кафе и салона, высокий пешеходный трафик, рядом (200 м.)центральная концертная площадка `Славянский базар в Витебске`, остановки обществ. транспорта, университет, парк Фрунзе, места постоянного отдыха горожан и.т.д.» - описывает все прелести продавец.
Цена: договорная
Салон «премиум-класса»
«Площадь 120 м2, аренда 15 евро за м2, весь спектр услуг: парикмахерский зал, маникюр, кабинет педикюра, кабинет СПА с душевой кабиной, кабинет косметолога» - немногословен собственник.
Цена: 45 000 $
«Сделан дорогой ремонт. Все согласования и разрешения. Площадь 39 кв.м. Штат укомплектован. Проводятся мастер классы. Режим работы с 10.00 до 22.00. Форма собственности "ООО", один учредитель» - описывает салон продавец.
Цена: 18 000$
Действующая более 5 лет студия красоты класса "люкс"
«Штат полностью укомплектован: 4 парикмахера, 2 косметолога, 2 мастера по маникюру\педикюру, 2 администратора, бухгалтер. Система налогообложения - УСН 5%. Установлены дорогостоящие системы управления отоплением и освещением. В студии работает 5 соляриев (в стоимость бизнеса не включены, можно отдельно обсуждать). Причина продажи не связана с бизнесом» - утверждает продавец.
Цена: 55 500$
И
«Профиль инстаграм (4740 подписчиков); Настроенная amoCRM Система (4085 человек в базе, 926 постоянных клиентов); Настроенная система Y-Clients, с внедренной системой телефонии и SMS-рассылок; Система аналитики (план-факт) по каждому показателю каждого сотрудника; Система финансового учета; Регламенты и инструкции для администратора, мастеров; Чек-листы по тех. процессам салона; Брендбук и айдентика (Дорогой логотип и брендбук: 420$ общая стоимость), что включает в себя: •прейскурант, •визитки, •листовки, •сертификаты, •кружки, •одежду, •фирменные бланки, •карты лояльности; Сайт; Отработанная система маркетинга и сформированная команда, дающая в среднем 40-50 заявок в день. Окупаемость бизнеса: 20 месяцев» - описывает прелести бизнеса продавец.
Цена: 63 000$
Про здоровье
На сайте можно также найти множество объявлений о продаже медицинских центров и стоматологических кабинетов. Вот некоторые из них.
Помещения в стоматологическом центре
«Кондиционер, в жилом доме, отдельный вход, оживленное место, парковка, подъездные пути, охрана, сигнализация, видеонаблюдение, мебель, компьютерная сеть, скоростной интернет, готовый бизнес» - немногословен продавец.
Цена: 2 250 $/кв.м
Впрочем, если вам не нужны отдельные помещения, то можете выкупить весь этот стоматологический центр. Объявление о его продаже также
Цена: 1,21 млн $
Еще одна стоматология
«Лицензия на ортопедию, терапию, ортодонтию. 2 кресла Clesta Belmont (Япония), есть стерилизационная. Идеальна для «авторской клиники». Причина продажи - расширение бизнеса» - рассказывает в объявлении продавец.
Цена: 125 000 руб. Торг.
Медицинский центр (скорее здание под медицинский центр)
«Эргономическая внутренняя планировка здания, санузлы на каждом этаже, бетонная лестница, витражные окна, все помещения 100% подготовлены под чистовую отделку. Установлены мраморные подоконники. Установлен газовый котел, разводка выполнена таким образом, что каждый этаж имеет индивидуальные настройки, и может существовать автономно, тёплые полы выведены на отдельный контур. В цокольном помещении выполнена чистовая отделка всех помещение, можно установить сауну, есть помещение для организации кинотеатра или зоны отдыха, бильярда, мини-тренажерного зала. Отделка входной группы-мрамором, высококачественные алюминиево-деревянные двойные стеклопакеты с тонировкой» - описывает все прелести продавец.
Цена: 1,1 млн $
В Смолевичском районе в деревне Орешники
«Каждый этаж дома выполняет определённую функцию. И продуман по назначению. Цокольный этаж вмещает в себя спортивные залы, сауну, два бассейна, массажные кабинеты. На первом этаже размещена комната администратора, блок для приготовления и хранения пищи, столовая, которая примыкает к летней террасе с печкой-барбекю, каминный зал или комната отдыха. Второй и мансардный этажи - спальные этажи с номерами различной площади. Каждая комната имеет в распоряжении индивидуальный умывальник и возможность подключения сантехнического оборудования если есть такая необходимость. На каждом этаже расположены блоки с душевыми, туалетные комнаты. Так же на этажах много лоджий для отдыха. На мансардном этаже огромный зимний сад, который остекленён» - описывает объект продавец.
Цена: 499 000 $
Про спорт
Среди объявлений встречаются и готовые бизнесы в области спорта. Самый крупный из них - это
«На территории могут расположиться рестораны, летнее кафе, бары, и др.» - добавляет продавец.
Цена: договорная
Еще один объект спортивного назначения
«Сам объект — это уникальное строение из металлоконструкций площадью 1110 кв.м., и высотой потолка в холке около 8 метров, производства Финляндии. По сути, это капитальный отапливаемый ангар без опоры в центре, с ровным бетонным полом, естественным светом, несколькими большими воротами и антресолью. Назначение - физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). Состояние хорошее, крыша не течет. Идеально подойдет для скалодрома, роллердрома, картодрома, батутного клуба, аэротрубы, теннисных кортов, футбола и т.д.» - описывает объект продавец.
Цена: 80 000 $
Также в Минске
«Площадь 700 м2. Хорошая арендная ставка. Укомплектованный штат. 18 батутов, 2 каната, 2 поролоновые ямы, детская зона, зона виртуальной реальности, зона для проведения детских праздников. Раздевалки с душевыми. Весь процесс функционирования налажен и отработан, активные соцсети, высокая посещаемость, постоянные клиенты. Бизнес существует около трех лет. Окупаемость бизнеса два года» - рассказывает в объявлении продавец.
Цена: 50 000 $
Целый фитнес-центр площадью 927.8 м2
«Кондиционер, в жилом доме, отдельный вход, оживленное место, парковка, подъездные пути, охрана, сигнализация, мебель, компьютерная сеть, скоростной интернет, готовый бизнес» - перечисляет плюсы владелец объекта.
Цена: 2,13 млн $
Очередной фитнес-центр
«Одним из якорей привлечения является находящийся рядом БЦ Парус. Также рядом расположен многоуровневый паркинг. Район плотного заселения с развитой инфраструктурой. Отличные транспортные потоки. Прекрасный вариант для собственного офиса с выставочными или торговыми помещениями. Перепланировка также возможна без проблем. Удобная парковка со шлагбаумом. Год постройки - 2008. В настоящее время помещение арендует успешный фитнес-центр, что позволяет рассматривать покупку помещения как выгодное вложение» - говорится в объявлении.
Цена: 1,23 млн $
Про отдых
В эту категорию мы внесем отели, базы отдыха, усадьбы и прочее. К примеру, в трех километрах от Минска
«Удачная локация. 10 гостиничных номеров, полностью оборудованы, в прекрасном состоянии. Кафе с великолепным интерьером на 60 посадочных мест. Наличие всех коммуникаций. Собственная парковка. Возможность увеличения "полезной" площади комплекса за счет оборудования мансардного этажа» - описывает свой объект продавец.
Цена: договорная
В деревне Поедынково (35 километров от Минска в Брестском направлении)
«На участке есть 20 различных строений общей площадью 640м2. Жилой одноэтажный кирпичный дом 80м2 с 2 жилыми комнатами (23.7м2 и 7.7м2) и кухней 13.4м2. Летний домик, баня, 2 гаража, своя пасека и множество других построек для ведения подсобного хозяйства. Отопление печное, электричество, вода из собственного колодца. У границ участка озеро с проточной водой» - описывает все прелести продавец.
Цена: 69 500$
В 14-ти километрах от Минска в поселке Городище
«8 домиков, 8 техпаспортов, уникальное место чисто экологическое среди леса, возможно шлагбаум, закрытая территория. Свет есть, скважину надо делать. Асфальтная дорога. Уникальное место» - делится продавец.
Цена: договорная
В агрогородке Озеры (примерно 28 км от Гродно) на берегу озера Белое (Кань)
«Первая береговая линия. С окон и балконов открывается живописный вид на озеро и лес. Оборудован металлический каркас под пирс. Удобные подъездные пути. Участок 13,94 сотки на праве постоянного пользования. Территория без благоустройства, огорожена временным забором. Уличное освещение выведено на фасад. Возможно размещение наружной рекламы на фасаде здания» - описывает объект продавец.
Цена: 320 000 $
Витебск, Гродно
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От доставки раков до сервиса быстрых свиданий и СТО в крепости. Какие готовые бизнесы можно купить прямо сейчас
Покупка готового бизнеса, в котором есть уже все настроенные процессы работы и постоянные клиенты, может быть удачной альтернативой собственному делу с нуля....
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