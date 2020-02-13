Сын осужденного за коррупцию экс-директора «Ивацевичдрев» получил 4 года с отсрочкой

Источник материала: Tut.by

12 февраля в Ивацевичах огласили приговор Александру Шульге — сыну осужденного за коррупцию экс-гендиректора ОАО «Ивацевичдрев» Владимира Шульги. Он обвинялся в пособничестве в злоупотреблении его отцом служебными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.



Свидетели по делу Александра Шульги. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Суд признал его виновным и назначил четыре года лишения свободы с отсрочкой на два года, сообщили в Брестском областном суде .

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, по версии обвинения, Александр Шульга вместе с приятелем Александром Непляховичем создал две иностранные компании — National Resources L.P. (Литва) и Great Imports/exports L.P. (Шотландия). Через эти компании они закупали у иностранных производителей меламин для производства ДСП и по завышенным ценам поставляли на ОАО «Ивацевичдрев». Благодаря содействию со стороны Владимира Шульги компании его сына признавались победителями в тендерах, они заключали контракты и систематически получали прибыль.

Всего в деле шесть таких эпизодов. Причиненный ОАО «Ивацевичдрев» ущерб оценили в 749 тысяч белорусских рублей. Такую сумму предприятие могло сэкономить, если бы покупало меламин непосредственно у производителей, а не через подконтрольные Непляховичу и Шульге-младшему фирмы.

Из трех участников схемы двое получили сроки еще в ноябре 2018 года. Экс-гендиректора ОАО «Ивацевичдрев» Владимира Шульгу и Александра Непляховича судили вместе. Первого признали виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и дали пять лет колонии усиленного режима. Непляховичу дали 4 года лишения свободы за пособничество.

Дело же Шульги-младшего выделили в отдельное производство. Он полностью возместил ущерб и подал ходатайство об освобождении от уголовной ответственности. Просьба была отклонена. В суде обвиняемый полностью признал свою вину.

Отсрочка исполнения наказания — это своего рода испытательный срок, когда осужденный находится на свободе, но должен соблюдать строгие условия, тогда основное наказание в виде лишения свободы к нему могут по факту не применять.