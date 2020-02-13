|
Инвестиции на старте - 5 млн евро. В Пинске планируют наладить производство поролона
13.02.2020 12:21 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Наладить в Пинске производство поролона планирует иностранное предприятие «Бел Органика», сообщает
Для производственных помещений и складов компания хочет задействовать корпуса бывшего комбината строительной индустрии (КСИ). Предприятие намерено наращивать мощности и выбрало новый участок в пинской промышленной зоны по совету главного партнера в Беларуси — холдинга «Пинскдрев», сообщил операционный директор «Бел Органики» Кшиштоф Валерых.
Пока же речь идет о приобретении части собственности, которая находится в ведении ликвидационной комиссии КСИ. На это потребуется несколько месяцев.
Потенциальный инвестор входит в международную группу компаний с центром в Польше, располагающую предприятиями в ряде стран Европы, в том числе России и Беларуси. По словам представителя «Бел Органика», предприятие в Пинске будет оснащено новым оборудованием, функционировать без вредных выбросов и действовать как безотходное. Начать эксплуатацию планируют через три года. Здесь хотят создать до шестидесяти рабочих мест. На стартовом этапе предварительная стоимость инвестпроекта оценивается в пять млн евро.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Здесь хотят создать до шестидесяти рабочих мест.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)