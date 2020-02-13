Инвестиции на старте - 5 млн евро. В Пинске планируют наладить производство поролона

Источник материала: Tut.by

Наладить в Пинске производство поролона планирует иностранное предприятие «Бел Органика», сообщает «Пінскі веснік» .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Станислав Коршунов

Для производственных помещений и складов компания хочет задействовать корпуса бывшего комбината строительной индустрии (КСИ). Предприятие намерено наращивать мощности и выбрало новый участок в пинской промышленной зоны по совету главного партнера в Беларуси — холдинга «Пинскдрев», сообщил операционный директор «Бел Органики» Кшиштоф Валерых.

Пока же речь идет о приобретении части собственности, которая находится в ведении ликвидационной комиссии КСИ. На это потребуется несколько месяцев.

Потенциальный инвестор входит в международную группу компаний с центром в Польше, располагающую предприятиями в ряде стран Европы, в том числе России и Беларуси. По словам представителя «Бел Органика», предприятие в Пинске будет оснащено новым оборудованием, функционировать без вредных выбросов и действовать как безотходное. Начать эксплуатацию планируют через три года. Здесь хотят создать до шестидесяти рабочих мест. На стартовом этапе предварительная стоимость инвестпроекта оценивается в пять млн евро.