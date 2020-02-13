Когда начнёт работать БелАЭС, рассказали в Минэнерго

Источник материала: Вороновская газета





Электроэнергию с БелАЭС белорусы начнут получать в этом году, именно на 2020-й запланирован физический и энергетический пуск первого энергоблока атомной электростанции в Островце, а также её интеграция в экономику и энергосистему страны. О таких планах журналистам рассказал министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.

«У нас стоит задача в этом году обеспечить завоз ядерного топлива, произвести физический пуск, энергетический пуск первого энергоблока, то есть выдачу первых киловатт-часов в энергосистему, – сказал Виктор Каранкевич, его цитирует БЕЛТА. – 2020 год – итоговый год пятилетки, в течение которого необходимо завершить ключевые мероприятия. К ним относится реализация мероприятий по интеграции Белорусской АЭС в энергосистему и экономику страны».

Как отметил министр, первый энергоблок БелАЭС почти готов, там осталось завершить отделочные работы.

«В отношении основного технологического оборудования сейчас проходит этап горячей обкатки, который позволяет обеспечить работу энергоблока на имитаторах ядерного топлива. Необходимо проанализировать работу всего первого энергоблока в технологической цепочке, посмотреть, достигаются ли все номинальные параметры работы оборудования», – пояснил Каранкевич.

По словам главы Минэнерго, строительство и ввод в эксплуатацию БелАЭС имеет важное значение не только для энергетической отрасли, но и всей экономики, поскольку стимулирует развитие новых производств, в том числе энергоёмких.

Первый из проектов по интеграции БелАЭС в энергосистему уже выполнен в 2019-м (в новой котельной Костюковичей установлен электрокотёл мощностью 10 МВт). Министр добавил, что всего нужно реализовать такие проекты на 19 объектах (общая мощность составит 836 МВт). Все работы идут по графику.

Кроме того, на четырёх объектах установят пиково-резервные энергоисточники. Всё основное оборудование для них почти выбрали, завершается подготовка проектной документации для проведения работ. Введут эти объекты в эксплуатацию в 2021-м году.

Добавим, что первая атомная электростанция в Беларуси строится по российскому проекту с двумя реакторами общей мощностью 2400 МВт.

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