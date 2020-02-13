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В Гродненской области на приобретение музыкальных инструментов в прошлом году направили около Br400 тыс.

13.02.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Гродненской области на приобретение музыкальных инструментов в прошлом году направили около Br400 тыс.

В Гродненской области в 2019 году на приобретение инструментов для музыкальных школ и учреждений культуры направили около Br400 тыс., сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении культуры Гродненского облисполкома.

График по приобретению и ремонту инструментов для организаций культуры и учреждений образования в культурной сфере в регионе перевыполнен почти в 2 раза. При плане около Br200 тыс. на покупку музыкальных инструментов было направлено около Br390 тыс., большинство из которых — средства областного бюджета.

«Вместо запланированных 96 инструментов закуплено более 220. Все они распределялись по учреждениям, школам искусств по всей области. Обеспеченность инструментами высока, однако этот вопрос находится на постоянном контроле», — отметили в управлении культуры. К слову, в регионе было отремонтировано почти 400 инструментов. На эти цели было направлено около Br90 тыс.

«Приобретение инструментов стало частью системной работы по развитию сферы культуры. У одаренных детей есть возможность реализовать себя. В 2019 году, например, более чем в два раза увеличилось количество поощрений специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи. В прошлом году их получили 108 представителей региона», — рассказали в управлении культур.

В 2020 году приобретение новых инструментов продолжится. На эти цели планируется направить около Br225 тыс. (из них Br175 тыс. из бюджета области). Приобрести намерены свыше 100 различных инструментов.

Кроме того, в прошлом году за счет республиканского бюджета в учреждения образования сферы культуры было переданы 50 пианино. В нынешнем году за счет республиканского бюджета планируется приобретение еще 120 пианино, которые будут распределены между школами искусств региона.

https://www.belta.by

 
 
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В Гродненской области в 2019 году на приобретение инструментов для музыкальных школ и учреждений культуры направили около Br400 тыс., сообщили корреспонденту БЕЛТА в...
 
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