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Павел Северинец подал заявку на единого кандидата

13.02.2020 12:55 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сопредседатель БХД Павел Северинец подал заявку на участие в праймериз по выбору единого кандидата от оппозиции. Об этом сообщается на официальном сайте организации.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Ранее политик говорил, что оппозиция должна участвовать в выборах, но у нее должны быть условия, при которых она пойдет на бойкот: отказ в регистрации единого кандидата и репрессии.

Напомним, прием заявок на «единого» заканчивается вечером 16 февраля. Окончательный список претендентов планируют огласить 4 марта.

На 13 февраля помимо Северинца, официально в гонку пока включились лишь глава Движения «За Свободу» Юрий Губаревич и глава ОГП Николай Козлов. О своем намерении участвовать в праймериз также заявили Анна Канопацкая и Ольга Ковалькова.

Согласно правилам участия в праймериз, каждый претендент должен сделать взнос в эквиваленте 500 евро и выступать за:

  • независимость Беларуси и против диктатуры;
  • защиту социальных и экономических прав граждан;
  • выход из ОДКБ и договора о Союзном государстве;
  • развитие белорусского языка и культуры;
  • светскость государства — должен уважать права верующих и не выступать с заявлениями, «которые противоречат традиционным взглядам на семью и общество».
 
 
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На 13 февраля помимо Северинца, официально в гонку пока включились лишь глава Движения «За Свободу» Юрий Губаревич и глава ОГП Николай Козлов. О своем намерении...
 
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