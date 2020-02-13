Павел Северинец подал заявку на единого кандидата

Источник материала: Tut.by

Сопредседатель БХД Павел Северинец подал заявку на участие в праймериз по выбору единого кандидата от оппозиции. Об этом сообщается на официальном сайте организации.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Ранее политик говорил , что оппозиция должна участвовать в выборах, но у нее должны быть условия, при которых она пойдет на бойкот: отказ в регистрации единого кандидата и репрессии.

Напомним, прием заявок на «единого» заканчивается вечером 16 февраля. Окончательный список претендентов планируют огласить 4 марта.

На 13 февраля помимо Северинца, официально в гонку пока включились лишь глава Движения «За Свободу» Юрий Губаревич и глава ОГП Николай Козлов. О своем намерении участвовать в праймериз также заявили Анна Канопацкая и Ольга Ковалькова.

Согласно правилам участия в праймериз, каждый претендент должен сделать взнос в эквиваленте 500 евро и выступать за:

независимость Беларуси и против диктатуры;

защиту социальных и экономических прав граждан;

выход из ОДКБ и договора о Союзном государстве;

развитие белорусского языка и культуры;

светскость государства — должен уважать права верующих и не выступать с заявлениями, «которые противоречат традиционным взглядам на семью и общество».