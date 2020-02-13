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Павел Северинец подал заявку на единого кандидата
13.02.2020 12:55 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сопредседатель БХД Павел Северинец подал заявку на участие в праймериз по выбору единого кандидата от оппозиции. Об этом
Ранее политик
Напомним, прием заявок на «единого» заканчивается вечером 16 февраля. Окончательный список претендентов планируют огласить 4 марта.
На 13 февраля помимо Северинца, официально в гонку пока включились лишь глава Движения «За Свободу» Юрий Губаревич и глава ОГП Николай Козлов. О своем намерении участвовать в праймериз также заявили Анна Канопацкая и Ольга Ковалькова.
Согласно правилам участия в праймериз, каждый претендент должен сделать взнос в эквиваленте 500 евро и выступать за:
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На 13 февраля помимо Северинца, официально в гонку пока включились лишь глава Движения «За Свободу» Юрий Губаревич и глава ОГП Николай Козлов. О своем намерении...
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