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Гродненская область в 2019 году увеличила экспорт товаров на 11%

13.02.2020 — Новости Экономики | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В Гродненской области в 2019 году существенно возрос экспорт товаров и услуг. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель облисполкома Владимир Кравцов, передает корреспондент БЕЛТА.

Гродненская область в 2019 году увеличила экспорт товаров на 11%

Сегодня на заседании Гродненского облисполкома были рассмотрены итоги социально-экономического развития региона в 2019 году, а также определены задачи на 2020-й.

«В прошедшем году было немало сделано для развития региона. Выполнено большинство из ключевых показателей эффективности. В частности, смогли обеспечить спрогнозированный рост заработной платы. Средний ее размер по итогам прошлого года в регионе составил Br940. Хотя в конце года шесть районов вышли на уровень зарплаты свыше Br1 тыс.», — отметил Владимир Кравцов. Закрепили в области и положительную тенденцию снижения напряженности на рынке труда. Создано около 5 тыс. рабочих мест на новых производствах. Уровень безработицы сложился в пределах 0,3%. Сегодня на одного безработного в регионе приходится 10 вакансий.

«Неплохо потрудились наши предприятия различных форм собственности, в том числе частной. Они внесли достойный вклад в развитие области. Радуют параметры внешнеэкономической деятельности. Это говорит о том, что продукция нашего региона конкурентоспособна на внешних рынках», — отметил Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что экспорт в 2019 году вырос на 11% по сравнению с предыдущим годом. Важно, что и в 2018-м была заложена хорошая база: тогда экспорт по сравнению с 2017 годом возрос более чем на 20%. Значимых успехов регион добился в экспорте услуг. Свой вклад внесли и строительство, и транспорт, и туризм.

Владимир Кравцов отметил, что будет продолжена работа по диверсификации экспорта. Однако активно регион будет развивать отношения и с уже существующими партнерами. В частности, область планирует нарастить поставки продовольствия в Китай. Активно продолжится работа со странами-соседями — Польшей, Россией, Литвой, Украиной. Уже в феврале делегация области отправится в Узбекистан: в этом направлении также есть перспективы для сотрудничества.

«Если говорить о планах на 2020 год, то мы, прежде всего, настроены реализовывать всю ту социальную программу, что была намечена раньше. В 2019 году, несмотря на все проблемы, в регионе удалось наполнить бюджет, обеспечить стабильное функционирование социальной сферы, а также плодотворно поработать над решением существующих вопросов. Вводились в эксплуатацию новые школы, детские сады, объекты культуры и здравоохранения, совсем недавно, например, открылась современная и оснащенная больница в Островце», — подчеркнул Владимир Кравцов. Он отметил, что повышенное внимание в 2020 году, как и в прошлом, будет уделяться ремонту и строительству дорог, капремонту жилья, снабжению качественной питьевой водой, обращению с отходами и многому другому.

Источник: БелТА

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Теги: Гродно
 
 
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В Гродненской области в 2019 году существенно возрос экспорт товаров и услуг. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель облисполкома Владимир
 
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