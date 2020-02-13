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На торгах 13 февраля курс доллара превысил 2,2 рубля

13.02.2020 14:37 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Белорусской валютно-фондовой бирже 13 февраля прошли очередные торги валютами.

Курс доллара вырос на BYN 0,0082 — до 2,2001 рубля.

Евро подорожал на BYN0,0008 — до 2,3931 рубля.

Курс российского рубля снизился на BYN0,0196 — до 3,4604 рубля за 100 российских рублей.

В курсообразовании Нацбанк Беларуси использует режим плавающего курса.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

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Теги: Курсы валют
 
 
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Евро подорожал на BYN0,0008 - до 2,3931 рубля.
 
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