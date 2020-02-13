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На торгах 13 февраля курс доллара превысил 2,2 рубля
13.02.2020 14:37 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Белорусской валютно-фондовой бирже 13 февраля прошли очередные торги валютами.
Курс доллара вырос на BYN 0,0082 — до 2,2001 рубля.
Евро подорожал на BYN0,0008 — до 2,3931 рубля.
Курс российского рубля снизился на BYN0,0196 — до 3,4604 рубля за 100 российских рублей.
В курсообразовании Нацбанк Беларуси использует режим плавающего курса.
Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)
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Евро подорожал на BYN0,0008 - до 2,3931 рубля.
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