В Минске открылось посольство Швейцарии

Источник материала: Tut.by

В Минске на площади Свободы, 11 открылось посольство Швейцарии. До этого в Беларуси работало лишь представительство этой страны. Для торжественного открытия в белорусскую столицу прилетел руководитель Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис. Вместе с ним посольство открывал глава МИД Беларуси Владимир Макей.





Швейцария на дипломатическом уровне присутствует в Беларуси с 2010 года в формате постоянного представительства. Решение о преобразовании его в полноценное посольство Федеральный совет Швейцарии принял в мае 2019 года.





В МИД Швейцарии ранее отмечали , что отношения между нашими странами были недостаточно развиты из-за санкций, действующих в период с 2006 по 2016 годы, к введению которых Швейцария имела непосредственное отношение из-за нарушения верховенства закона на президентских выборах в Беларуси 19 марта 2006 года. Кроме того, Швейцария присоединилась к расширению списка лиц, определенного ЕС 31 января 2011 года, которые подпадали под действие финансовых и туристических санкций.





— В 2016 году отношения получили новую динамику с почти полным снятием санкций ЕС, чему способствовала Швейцария. Это способствовало активизации двусторонних встреч по политическим и экономическим вопросам. Политические отношения развивались особенно благоприятно между министерствами иностранных дел и парламентами. Швейцария считает многообещающим как экономический потенциал, так и приверженность Беларуси стабильности в регионе, особенно после начала конфликта на востоке Украины. Решение обновить представительство Швейцарии в Минске до полноценного посольства идет рука об руку с увеличением приверженности МИД Швейцарии вопросу прав человека, — говорили в МИД.



Руководитель Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис и глава МИД Беларуси Владимир Макей.