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«Теперь понятно». Ставка рефинансирования опускается до 8,75%. Значит, кредиты будут дешевле?

13.02.2020 09:10 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За последние 30 лет ставка рефинансирования подскакивала до 480% и падала до 9%. И вот Нацбанк сообщил о ее снижении до рекордно низкого для Беларуси значения — 8,75%. Значит ли это, что проценты по кредитам тоже упадут?

Ставка рефинансирования как-то связана с кредитами. А что точно она означает?

Это значение, которое регулирует проценты на финансовом рынке и в то же время определяет размер процентов, под которые центральный банк (в Беларуси это Нацбанк) предоставляет займы коммерческим банкам. Говоря проще, на ставку рефинансирования ориентируются банки, устанавливая проценты по своим кредитам и вкладам. Банки часто привязывают к ней свои проценты, причем прописывая это прямо в договорах. Когда же у банков не хватает ликвидности, ресурсов, они могут пополнить ее, взяв в долг у Нацбанка под процент, привязанный к ставке рефинансирования. Потом, например, предложить кредиты населению и бизнесу под более высокие проценты и заработать на разнице.

Чем ниже ставка рефинансирования, тем доступней деньги на финансовом рынке. Зато вклады при более низких ставках становятся менее привлекательными. И наоборот, чем выше ставка рефинансирования, тем дороже брать кредиты, но тогда вырастают и проценты по вкладам.

Ставка рефинансирования (а вместе с ней проценты по кредитам и депозитам), как правило, выше ожидаемой инфляции. Иначе в ней нет никакого смысла, ведь деньги будут обесцениваться быстрей, чем кто-то на финансовом рынке успеет заработать.

 

Как формируется ставка рефинансирования?

Ставку рефинансирования устанавливает Нацбанк в зависимости от экономической ситуации в стране. Определяется она такими показателями как ВВП, его прогноз, сложившийся и ожидаемый уровень инфляции, стабильность валютного рынка.

В то же время ее считают одним из основных инструментов денежно-кредитной политики, и она сама влияет на макроэкономические показатели. В частности ставка рефинансирования определяет оптимальный баланс между спросом и инфляцией.

Определяя размер ставки рефинансирования, кроме ориентира на макроэкономические цели, Нацбанк старается соблюсти баланс интересов вкладчиков и кредитополучателей: чтобы вклады оставались привлекательными, а кредиты - относительно доступными.

Низкая ставка рефинансирования говорит о том, экономика чувствует себя уверенно и в последнее время не происходило валютно-финансовых кризисов. 

Тогда почему бы не сделать ставку рефинансирования минимальной?

Сделать кредиты для бизнеса и для людей максимально доступными - может показаться хорошей идеей. Тогда в экономике будет больше средств, значит, она оживится. Но деньги — ресурс не бесконечный. На конкретном этапе в экономике может находиться определенное количество денег, обеспеченное уровнем производства, балансом между спросом и предложением.

Если ставку рефинансирования снизить без роста производства, то возможности брать в банках дешевые увеличатся, и в экономике их появится слишком много. В итоге увеличится спрос, который экономика не сможет удовлетворить. Это неизбежно приведет к росту цен, причем существенному. И эффект от дешевых кредитов окажется прямо противоположным.

Какая ставка рефинансирования сейчас?

12 февраля Нацбанк сообщил, что с 19 февраля ставка рефинансирования снизится до 8,75%. Это рекордно низкий уровень для Беларуси. В 2019 году впервые за 30 лет она опустилась до однозначного значения — 9,5%, а потом и 9%. В итоге ставки по кредитам на потребительские цели в прошлом году заметно снизились.

Снижать ставку рефинансирования позволял низкий уровень инфляции (4,7% в 2019 году), успешная денежно-кредитная политика и прогноз, что ситуация в экономике не ухудшится. На этот год правительство прогнозирует инфляцию не выше 5%.

Самой высокой в Беларуси ставка рефинансирования была в 1994 году — целых 480%. Такой уровень ставки - это одна из мер по стабилизации финансового рынка и выхода из кризиса. За последнее десятилетие она была самой высокой в конце 2011 года — 45%. Нацбанк был вынужден ужесточить монетарную политику вследствие валютно-финансового кризиса и поднял в тот год ставку рефинансирования в 4 раза. После этого ее значение постепенно снижалось.

То, что сейчас ставка снижается, — это хорошо?

В общем-то, да. То, что она снижается, причем не под влиянием указов чиновников, а в результате проводимой Нацбанком политики, говорит о том, что ситуация в экономике стабильная. Значит, Нацбанк может снизить ее размер, в том числе чтобы стимулировать инвестиции и упростить доступ к кредитным ресурсам без ущерба для макроэкономической стабильности.

Небольшое снижение ставки не означает, что все банки сделают проценты по кредитам более привлекательными. Если у финансовых организаций достаточно ликвидности, они снизят проценты, а если нет — они могут оставить их на прежнем уровне, чтобы привлекать больше вкладов и сдержать количество выдаваемых кредитов. Во всяком случае, когда ставка рефинансирования за прошлый год уменьшилась на 1 процентный пункт, банки снизили проценты по кредитам незначительно. По данным Нацбанка, средние ставки в прошлом году были для физических лиц 8,91% на кредиты сроком до года и 11,03% на те, что берутся больше, чем на год. Для бизнеса они были 11,18% и 10,50% соответственно. 

А вот следом за длительным снижением ставки рефинансирования или ее сохранением на достаточно низком уровне, вместе с низкой инфляцией растет доверие к национальной валюте и стабильности финансового рынка. В итоге  увеличивается число долгосрочных кредитов, потому что есть доверие к монетарной политике Нацбанка, а вместе с ним уверенность, что переплачивать по кредитам больше ожидаемого не придется. Да и в целом интерес к кредитным ресурсам возрастает, так как бизнес, в том числе небольшой и начинающий, который до этого не мог себе позволить платить большие проценты по кредитам, начинает активней привлекать заемные средства.

К примеру, в 2016 году четверть малых и средних предприятий даже не пробовали взять кредит. Их отпугивали высокие проценты. А в 2019 году отказавшихся от кредитных денег было всего 9%. А 49% обращались за займами в банки.

Взятые в банках деньги бизнес вкладывает в развитие компании, рост, выход на новые рынки, освоение новых направлений. Все это инвестиции в экономику, благодаря которым она оживляется и растет. 

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Нацбанк сообщил о ее снижении до рекордно низкого для Беларуси значения - 8,75%. Значит ли это, что проценты по кредитам тоже упадут?
 
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