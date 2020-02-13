«Ставки приемлемые». Минфин анонсировал выход на российский рынок заимствований в первом полугодии

Источник материала: Tut.by

В первом полугодии 2020 года Беларусь вновь выйдет на российский рынок заимствований с облигациями объемом 10 млрд российских рублей сроком на пять лет. Об этом заместитель министра Андрей Белковец анонсировал заявил журналистам в кулуарах круглого стола агентства СBonds по долговому рынку Беларуси.

Ставки на российском рынке Белковец оценил как «приемлемые», ожидая цены заимствований на уровне текущей доходности «плюс премия за увеличение сроков». Он отметил, что на вторичном рынке в начале года не было негативной динамики по белорусским бумагам из-за проблем с поставками нефти.

Беларусь размещает облигации за рубежом. Что это за «фантики» и не пора ли прекратить жить в долг?

Напомним, в июле прошлого года Минфин Беларуси разместил на Московской бирже гособлигации на 10 млрд российских рублей (157,5 млн долларов) со сроком обращения 3 года.

При первоначальном ориентире в 9,10−9,35% годовых в ходе торгов ставка купона установлена на уровне 8,65% годовых.

По сравнению с дебютным выпуском облигаций Беларуси 2010 года (7 млрд российских рублей под ставку 8,7% годовых на срок 2 года), параметры текущего размещения Министерство финансов оценивает как успешные.