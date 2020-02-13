Глава МИД Швейцарии: Надеемся, что Беларусь будет идти по пути демократизации

Источник материала: Tut.by

Швейцария надеется, что Беларусь будет идти по пути демократизации, и готова помочь республике в этом, заявил глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис по итогам переговоров с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем в Минске.



Иньяцио Кассис и Владимр Макей. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Мы рассчитываем, что Беларусь будет идти по пути демократизации, соблюдения прав человека. Хотя мы понимаем, что этот путь нелегкий и достаточно длинный. Мы считаем, что направление движения Беларуси правильное. Как любой демократический процесс, он требует времени и усилий. Швейцария готова со своей стороны оказать необходимую поддержку, — сказал Кассис.

Глава МИД напомнил, что Швейцария выступает против применения смертной казни, поэтому эту тему он поднял на встрече с Александром Лукашенко в Минске.

— Мы считаем важным шагом белорусской стороны в этом направлении деятельность парламентской рабочей группы по вопросу отмены смертной казни, — сказал глава МИД Швейцарии.

Как сообщила пресс-служба президента , на встрече с Кассисом Лукашенко отметил, что у Беларуси со Швейцарией всегда были хорошие, добрые отношения, но есть куда расти, особенно в сфере торгово-экономических отношений.

По мнению президента, открытие посольства Швейцарии в Беларуси — хороший шаг в направлении углубления двустороннего сотрудничества.

— Мы готовы предоставить швейцарскому бизнесу самые выгодные условия для инвестирования, — заявил Александр Лукашенко.