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Кредиты подешевеют, а вот депозиты чуть снизятся. Рассказываем, что изменится с понижением ставки рефинансирования
13.02.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
С 19 февраля ставка рефинансирования снизится до 8,75%.
Соответствующие решения приняты правлением Национального банка Республики Беларусь по итогам заседания по денежно-кредитной политике 12 февраля 2020 года.
Это рекордно низкий уровень для Беларуси. В 2019 году впервые за 30 лет она опустилась до 9,5%, а потом и 9%. В итоге ставки по кредитам на потребительские цели в прошлом году заметно снизились.
Снижать
Снижение ставки рефинансирования приведет к снижению минимальных ставок по рублевым вкладам и рублевым кредитам. Это значит, что брать кредиты белорусам в нынешнем году станет еще более выгодным, а вот вкладчикам стоит ожидать небольшого снижения доходов от депозитов.
Ставку рефинансирования Нацбанк устанавливает в зависимости от экономической ситуации в стране. Определяется она такими показателями, как ВВП, его прогноз, сложившийся и ожидаемый уровень инфляции, стабильность валютного рынка. Низкая ставка рефинансирования свидетельствует о том, что экономика чувствует себя уверенно и в последнее время не происходило валютно-финансовых кризисов.
Кстати
Многие из предложений банков по предоставлению потребительских кредитов предполагают выдачу финансовых средств без справки о получаемых доходах и без поручителя.
Рассчитать сумму, которую придется ежемесячно погашать, пользуясь кредитными деньгами, можно на кредитном калькуляторе, который есть на интернет-странице практически каждого банка.
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Кредиты подешевеют, а вот депозиты чуть снизятся. Рассказываем, что изменится с понижением ставки рефинансирования
С 19 февраля ставка рефинансирования снизится до 8,75%. Соответствующие решения приняты правлением Национального банка Республики Беларусь по итогам заседания по...
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