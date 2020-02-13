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Министр юстиции: «У нас нет оснований для отмены госрегулирования тарифов на риэлтерские услуги по сделкам с жилой недвижимостью»
13.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Он, в частности, отметил, что Министерством юстиции достаточно давно ведется работа по подготовке нормативно-правовых актов, регулирующих риэлтерскую деятельность. В первую очередь речь идет об Указе № 15 «О риэлтерской деятельности в Республике Беларусь» и Постановлении Совета министров № 386 «О тарифах на риэлтерские услуги и порядке их оплаты».
- Проекты документов получили очень широкий общественный резонанс. Наши предложения рассматривались несколько раз в рамках общественного совета при Министерстве юстиции, а также их обсуждение проходило в сети интернет. На сегодняшний день, к сожалению, изменения и дополнения в эти законодательные акты еще не приняты, хотя уже и подготовлены, – уточнил министр юстиции.
Отвечая на вопрос корреспондента Realt.by, Олег Слижевский подчеркнул, что проекты документов были подготовлены министерством примерно два года назад. Но до сих пор не приняты по причине того, что у Министерства юстиции и
- Министерство закладывает в эти проекты те нормы, которые актуальны сегодня. Они базируются на обращениях граждан в лицензирующий орган и на основании сообщений в средствах массовой информации. Достаточно часто мы читаем в СМИ о проблемах, возникающих у граждан при работе с риэлтерскими организациями. В первую очередь они касаются двойной оплаты за одни и те же услуги и с продавца, и с покупателя, которую хотят получать агентства, - отметил министр.
Он дополнил, что основное количество обращений граждан касается именно этого вопроса. Представители агентств недвижимости часто понуждают потенциальных покупателей заключать с ними эксклюзивный договор и оплачивать услуги, которые уже оплатил продавец.
- Есть немало случаев и фактов, когда сделка срывается по вине риэлтерских организаций только потому, что покупатель отказывается работать с агентством и оплачивать его услуги. В большинстве случаев продавец даже не знает, что у него был реальный покупатель, который готов был
Дискуссионным остается и вопрос государственного регулирования тарифов на риэлтерские услуги.
- Пока мы не можем спрогнозировать последствия отмены государственного регулирования тарифов в сделках с жилой недвижимостью между физическими лицами. Жилье – это одна из тех важнейших ценностей человека, которой он владеет. Если человек раз в жизни решил продать свою квартиру и улучшить жилищные условия либо купить первое или единственное в своей жизни жилое помещение, то для него это, безусловно, значимое в жизни событие. Для него высока стоимость и самого объекта недвижимости, и стоимость риэлтерских услуг, - сказал Олег Слижевский. - Пока мы опасаемся полностью отменять государственное регулирование тарифов. Это может привести к росту стоимости риэлтерских услуг, которая ляжет дополнительной нагрузкой на плечи наших граждан.
В этой связи Министерство юстиции предлагает сделать первый шаг в этом направлении и отменить государственное регулирование тарифов на риэлтерские услуги только при совершении сделок с объектами коммерческой недвижимости и между юридическими лицами.
- Если это продаются офисы или даже жилье, но между юридическими лицами, мы не видим здесь необходимости регулировать тарифы. Это вопрос договоренностей коммерческих организаций между собой, - уточнил Олег Слижевский. – Эти цены будет регулировать рынок. Мы посмотрим, как будет работать это новшество. Может быть, со временем, когда-то придем и к полной отмене государственного регулирования тарифов на риэлтерские услуги.
Что касается сроков принятия нормативно-правовых документов, то министр еще раз подчеркнул, что они уже давно были бы приняты.
- Но задержка произошла во многом из-за позиции риэлтерских организаций. Из-за этих разногласий принятие законодательных документов задерживается. Многие из изменений и дополнений, заложенные в проектах документов, пошли бы на пользу самим агентствам недвижимости, - заключил министр.
Олег Слижевский проинформировал, что министерство уже подготовило очередной пакет документов.
- Я думаю, что в самое ближайшее время мы еще раз проведем согласования и внесем проекты документов в правительство, - уточнил министр. – Надеюсь, что в 2020 году, а, возможно, в первом полугодии эти изменения будут приняты. Очень осторожно назову первый квартал этого года.
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Министр юстиции: «У нас нет оснований для отмены госрегулирования тарифов на риэлтерские услуги по сделкам с жилой недвижимостью»
Министерство юстиции еще раз высказало свою позицию о том, что пока оно не готово отменять государственное регулирование тарифов на риэлтерские услуги по сделкам...
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