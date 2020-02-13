Министр юстиции: «У нас нет оснований для отмены госрегулирования тарифов на риэлтерские услуги по сделкам с жилой недвижимостью»

Он, в частности, отметил, что Министерством юстиции достаточно давно ведется работа по подготовке нормативно-правовых актов, регулирующих риэлтерскую деятельность. В первую очередь речь идет об Указе № 15 «О риэлтерской деятельности в Республике Беларусь» и Постановлении Совета министров № 386 «О тарифах на риэлтерские услуги и порядке их оплаты».

- Проекты документов получили очень широкий общественный резонанс. Наши предложения рассматривались несколько раз в рамках общественного совета при Министерстве юстиции, а также их обсуждение проходило в сети интернет. На сегодняшний день, к сожалению, изменения и дополнения в эти законодательные акты еще не приняты, хотя уже и подготовлены, – уточнил министр юстиции.

Отвечая на вопрос корреспондента Realt.by, Олег Слижевский подчеркнул, что проекты документов были подготовлены министерством примерно два года назад. Но до сих пор не приняты по причине того, что у Министерства юстиции и агентств недвижимости существуют различные мнения относительно узаконивания отдельных норм.

- Министерство закладывает в эти проекты те нормы, которые актуальны сегодня. Они базируются на обращениях граждан в лицензирующий орган и на основании сообщений в средствах массовой информации. Достаточно часто мы читаем в СМИ о проблемах, возникающих у граждан при работе с риэлтерскими организациями. В первую очередь они касаются двойной оплаты за одни и те же услуги и с продавца, и с покупателя, которую хотят получать агентства, - отметил министр.

Он дополнил, что основное количество обращений граждан касается именно этого вопроса. Представители агентств недвижимости часто понуждают потенциальных покупателей заключать с ними эксклюзивный договор и оплачивать услуги, которые уже оплатил продавец.