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VOKA приглашает отметить День всех влюбленных концертами J:Морс и NIZKIZ

13.02.2020 17:23 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Для всех, кто думает, чем удивить свою вторую половинку в День всех влюбленных, VOKA предлагает сразу два отличных варианта. 14 и 15 февраля в Минске состоятся необычные концерты двух известных белорусских групп, которые можно будет посмотреть как в режиме прямой трансляции, так и в записи из любой точки Беларуси, где есть интернет.

14 февраля с обновленной симфонической программой выступят музыканты группы «J:Морс». Вместе с ними на сцену выйдет Симфонический оркестр Белтелерадиокомпании – и знакомые гитарные рифы дополнятся насыщенным звучанием классических струнных и духовых.

Лидер коллектива Владимир Пугач сравнивает симфонический концерт с дорогим коньяком, который достается только по особым поводам. Например, в День всех влюбленных. В 20:00 проверенные временем хиты и совершенно новые песни «J:Морс» зазвучат в прямом эфире VOKA.

Подписка на прямую трансляцию концерта доступна за 2,9 рубля. А для тех, у кого на 14 февраля другие планы, ближе к концу февраля появится возможность посмотреть событие в записи – за 0,9 рубля.

Еще одно заметное событие состоится 15 февраля: в этот день свой новый альбом под названием «Сомнамбула» презентует NIZKIZ – одна из самых успешных и востребованных групп на современной белорусской рок-сцене. Прямая трансляция на VOKA начнется в 20:00. Оформить подписку и услышать новые композиции в живом исполнении можно будет за 1,9 рубля.

 
Теги: Минск
 
 
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Для всех, кто думает, чем удивить свою вторую половинку в День всех влюбленных, VOKA предлагает сразу два отличных варианта.
 
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