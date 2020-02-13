«За одну и ту же работу дают разную зарплату». Лесхозы хотят перевести на коммерческие рельсы

Источник материала: Tut.by

В Беларуси подготовлен проект указа о преобразовании государственных лесохозяйственных учреждений в государственные казенные предприятия. Об этом заявил министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа на итоговой коллегии ведомства.



Фото: пресс-служба Минлесхоза

Вице-премьер Владимир Дворник высказал мнение, что надо думать об экономической отдаче с каждого гектара леса. Налоги и неналоговые платежи организаций Минлесхоза в 2019 году превысили оказанную им бюджетную поддержку на 190 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства

Министр лесного хозяйства Виталий Дрожжасчитает, что назрела необходимость менять подходы в управлении и администрировании лесов, изменить схему финансирования. По его словам, лесхозы должны переходить в своей работе на коммерческие рельсы. На базе шести лесхозов страны, разных по финансовому состоянию дел, сырьевой базе, численности персонала, хотят провести эксперимент. Суть его в том, чтобы преобразовать лесхозы из учреждений в государственные казенные предприятия, наделенные правом ведения лесного хозяйства.

Соответствующий проект указа уже подготовлен и согласован с Минфином, Минэкономики, Министерством по налогам и сборам. Дрожжа во время итоговой коллегии министерства попросил председателя Комитета госконтроля Леонида Анфимова поддержать проект. Тот поинтересовался, в чем срочность такой меры:

— Мы постепенно придем к тому, что бюджетное финансирование уйдет из сферы.

— По факту получается, что в каждом лесхозе работает два предприятия, которые ведут бюджетную и коммерческую деятельность. Даже склад в одном помещении разделен на две части, в одном кабинете сидят два человека, которые выполняют, по сути, одну и ту же работу, но зарплаты у них отличаются, и нам приходится прилагать усилия, чтобы уравнять их. «Бюджетный» подход не так мотивирует на выполнение конкретных задач, он не так гибок, — объяснил Виталий Дрожжа. — Конфликт интересов есть всегда. Мы не до конца понимаем, чем должны заниматься в первую очередь — ведением лесного хозяйства или развивать финансово-экономические направления. В свою очередь, государство должно четко понимать, что за работы проводятся в лесу, и оплачивать за единицу выполнения в каждом конкретном случае, а не в целом финансировать.

Поэтому предложение министра вывести шесть лесхозов из действующего нормативно-правового поля, обкатать систему, взвесить все за и против и в случае успеха — а Минлесхоз обещает постараться — с 2024 года начать перевод на новые рельсы всей отрасли.

— Работа во многом упростится, — считает Дрожжа.