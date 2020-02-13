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Россельхознадзор запретил дегустацию белорусской «молочки» на «Продэкспо»

13.02.2020 21:46 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На международной выставке продовольственных товаров «Продэкспо-2020» в Москве Россельхознадзор снял с экспонирования и запретил дегустацию и реализацию 628 кг белорусской «молочки», сообщается на сайте ведомства.


Фото: pixabay.com

Россельхознадзор заявил, что белорусская молочная продукция (всего 628 кг) поступила на выставку без прохождения ветеринарного контроля на границе. Кроме этого обнаружен сыр (48 кг), поступивший в Москву, согласно разрешению на ввоз, с целью проведения лабораторных исследований.

Кроме белорусских товаров, обнаружены рыба и морепродукты (4,5 кг), которые ввезены из Китая без ветеринарных сопроводительных документов.

«Продукция снята с экспонирования и запрещена к дегустации и реализации. В отношении продукции без ветеринарных сопроводительных документов принято решение об ее изолированном хранении и дальнейшему уничтожению под контролем государственной ветеринарной службы Московской области», — сказано в сообщении ведомства.

 
 
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На международной выставке продовольственных товаров «Продэкспо-2020» в Москве Россельхознадзор снял с экспонирования и запретил дегустацию и реализацию 628 кг...
 
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