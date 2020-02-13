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Касьянов: Объединение с Беларусью было главным сценарием удержания власти Путиным, но он не сработал
13.02.2020 23:00 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Объединение с Беларусью было главным сценарием удержания власти президентом России Владимиром Путиным, но он не сработал. Такое мнение высказал премьер-министр РФ в 2000—2004 годах Михаил Касьянов в эфире радиостанции
«В ноябре-декабре все смотрели вокруг переговоров с Беларусью. С белорусским президентом Владимир Путин встречался, наверное, раз шесть по нескольку часов, — отметил Касьянов. — И такая трата времени президента на главу другого государства, не слишком важного. Это же не президент США. Но важность Лукашенко за эти два месяца в глазах россиян и тех, кто следит за политикой в России, выросла очень сильно. Все поняли, что отрабатывается главный сценарий, то, что в Кремле называют транзитом. Главный сценарий, я говорю, сценарий удержания власти».
«Он не сработал, и в январе пошло другое: сразу же, не дожидаясь ничего, в очень быстром темпе, аж вот сразу после новогодних праздников [были инициированы поправки в Конституцию России]», — сказал экс-премьер, который возглавляет оппозиционную Партию народной свободы (ПАРНАС).
18 декабря в интервью
При этом, по его мнению, подобный сценарий вряд ли можно реализовать: «Белорусский президент Лукашенко, как называйте, президент легитимный, нелегитимный, уже сейчас он переизберется вновь — в этот раз он видите, не дал ни одному квазиоппозиционеру получить место в парламенте, это значит, что он так же монолитно будет избран на следующий срок президентом Беларуси, и он будет продолжать ту же игру. Он будет требовать от России больше и больше денег, поскольку экономика его не может существовать в той конструкции, в которой сегодня есть, без российских дотаций». «Но российская власть будет продолжать попытки каким-то образом поглотить Беларусь», — предположил Михаил Касьянов.
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Касьянов: Объединение с Беларусью было главным сценарием удержания власти Путиным, но он не сработал
«Он не сработал, и в январе пошло другое: сразу же, не дожидаясь ничего, в очень быстром темпе, аж вот сразу после новогодних праздников [были инициированы поправки в...
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