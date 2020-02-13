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Генсек НАТО призвал Россию уважать суверенитет всех стран в Европе, в том числе Беларуси

13.02.2020 19:55 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь — партнер НАТО, и альянс ценит это партнерство, заявил генсек Йенс Столтенберг. 12−13 февраля в Брюсселе проходило заседание министров обороны стран — членов НАТО.


Йенс Столтенберг. Фото: Reuters

Йенс Столтенберг ответил на вопрос журналиста «Белсат» о том, какие меры НАТО может предпринять, чтобы избежать потенциального размещения российских ракет не только в Калининграде, но и в Беларуси.

— Беларусь — партнер НАТО, мы ценим это партнерство. Беларусь — это суверенная нация, которая принимает суверенные решения, и мы ценим эти решения. Мы также, конечно, призываем Россию уважать суверенитет и территориальную целостность всех наций в Европе, в том числе Беларуси. Это вопрос уважения к тому, что все нации в Европе — суверенные, с правом принимать собственные решения без вмешательства со стороны соседей, — сказал он.

 
 
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Беларусь - партнер НАТО, и альянс ценит это партнерство, заявил генсек Йенс Столтенберг. 12−13 февраля в Брюсселе проходило заседание министров обороны стран -...
 
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