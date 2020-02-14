«Это «живой» дом с определенной энергетикой». Архитектор продает необычный коттедж под Минском дешевле, чем «по 500»

— Участок покупался с аукциона. Такой объект подойдет для тех, кто хочет близости к городу и предпочитает дом в уже сложившейся коттеджной застройке.

Проект разрабатывала я сама, и это уже далеко не первый мой проект в Беларуси: были усадьбы и частные коттеджи, — продолжила Елена. — Я проектирую и строю только деревянные дома, потому что, в первую очередь, это экологично. Во-вторых, деревянный коттедж — это больше философское пространство. Это «живые» дома, которые наполнены определенной энергетикой. Они будто «считывают» своего хозяина, помогая ему и ускоряя его мыслительные процессы и улучшая здоровье.

Что же касается технологий, то для строительства деревянных домов мы выбираем только зимний лес. Он равномернее оседает, процесс усыхания существенно медленнее, благодаря чему меньше трещин и дом дает меньшую усадку. К тому же сырую летнюю древесину часто поражают насекомые.

Если это сосна, то мы ее закупаем в Беларуси, под Витебском, а если это кедр, то в России — Красноярске. Но все равно нужен минимум год, чтобы такой дом устоялся.