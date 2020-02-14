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Правозащитники признали Емельянова и Комара политзаключенными

14.02.2020 12:45 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Правозащитники признали политзаключенными недавно осужденных анархистов Никиту Емельянова и Ивана Комара. Об этом сообщается на сайте лишенного регистрации правозащитного центра «Весна».


Фото правозащитного центра «Весна», spring96.org

Заявление подписали представители правозащитных центров «Весна» и Human Constanta, Белорусского Хельсинкского комитета и «Правовой инициативы», а также Белорусского документационного центра, «Идентичности и права», Lawtrend.

Правозащитники требуют пересмотра приговора в отношении Никиты Емельянова и Ивана Комара, которым суд назначил по 7 лет лишения свободы за акции возле здания суда и СИЗО в столице.

«Никита Емельянов не отрицал своего участия во всех трех акциях и заявил, что целью его действий было привлечение внимания к политическим заключенным в Беларуси, выражение несогласия с действующей системой и репрессиями за свободу мнений. Иван Комар отрицал свое активное участие в акциях и заявлял о применении к нему жестокого обращения и давлении на него представителями ГУБОПиК МВД и другими лицами с целью написания явки с повинной», — указывают авторы заявления.

По мнению правозащитников, заявления о психологическом и физическом давлении на Комара не были должным образом расследованы судом. А потому возникает сомнение, допустимо ли использовать в качестве доказательств слова обвиняемого с допросов.

Кроме того, авторы письма указывают, что каждый человек имеет право выражать свое мнение. И хотя использование для этого горючих предметов, вроде «коктейлей Молотова», а также повреждение имущества обязательно должно преследоваться по закону, «однако наказание за эти нарушения не должно быть чрезмерным и непропорциональным».

Емельянов и Комар были наказаны чрезмерно жестко и непропорционально содеянному, считают правозащитники, — а потому признают осужденных анархистов политическими заключенными.

 
 
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Авторы письма подчеркивают, что использование опасных горючих предметов и повреждение имущества должно быть наказуемым. Но это не стоит 7 лет лишения свободы.
 
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