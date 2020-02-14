«Дурно пахнущего нет?» Лукашенко официально запустил линию на Светлогорском ЦКК

Источник материала: Tut.by

Церемония торжественного пуска линии по выпуску сульфатной беленой целлюлозы с участием президента прошла сегодня на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Как сообщает пресс-служба президента, сразу по прилете Лукашенко подробно интересовался схемой, по которой на предприятие поставляется древесное сырье, насколько его достаточно. Президенту доложили, что потребности растут и есть необходимость в дополнительном железнодорожном транспорте. Александр Лукашенко дал на этот счет необходимые поручения.

— Это наше богатство (лесные ресурсы). Надо переработать в бумагу, целлюлозу, чтобы не возить за границу за бесценок. Вот в чем был замысел строительства этого предприятия, — подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко особо акцентировал внимание на необходимости создания и развития производств, ориентированных на максимальную глубину переработки и выпуск высоколиквидного товара. Также в приоритете использование отечественного сырья и производство экологичной упаковки, чтобы снизить объемы использования пластика.

Президент также поинтересовался, решены ли все экологические вопросы при создании нового производства.

— Дурно пахнущего нет? — спросил он.

Председатель концерна «Беллесбумпром» Юрий Назаров заверил, что проблем нет.

— Иначе мы бы не подписали акт ввода (предприятия. — Прим.), — сказал руководитель концерна.

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Он сообщил, что завод введен в эксплуатацию, работает и постепенно выходит на проектную мощность.

Президент нажал на символическую кнопку и запустил линию по выпуску сульфатной беленой целлюлозы.