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Без рекорда. На торгах 14 февраля у доллара отскок
14.02.2020 13:11 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Белорусской валютно-фондовой бирже 14 февраля прошли очередные торги валютами. Доллар пока не побил
Доллар снизился на BYN 0,0015 — до 2,1986 рубля.
Евро подешевел на BYN 0,0101 — до 2,383 рубля.
Российский рубль окреп на BYN 0,0047 — до 3,4651 рубля за 100 российских рублей.
В курсообразовании Нацбанк Беларуси использует режим плавающего курса.
Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)
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На Белорусской валютно-фондовой бирже 14 февраля прошли очередные торги валютами. Доллар пока не побил рекорд четырехлетней давности, к которому вчера подошел...
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