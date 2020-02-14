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Без рекорда. На торгах 14 февраля у доллара отскок

14.02.2020 13:11 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Белорусской валютно-фондовой бирже 14 февраля прошли очередные торги валютами. Доллар пока не побил рекорд четырехлетней давности, к которому вчера подошел вплотную. 

Доллар снизился на BYN 0,0015 — до 2,1986 рубля.

Евро подешевел на BYN 0,0101 — до 2,383 рубля.

Российский рубль окреп на BYN 0,0047 — до 3,4651 рубля за 100 российских рублей.

В курсообразовании Нацбанк Беларуси использует режим плавающего курса.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

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Теги: Курсы валют
 
 
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На Белорусской валютно-фондовой бирже 14 февраля прошли очередные торги валютами. Доллар пока не побил рекорд четырехлетней давности, к которому вчера подошел...
 
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