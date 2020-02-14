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Лукашенко о переговорах в России: Намекают на единые цены на энергоносители в обмен на объединение
14.02.2020 13:27 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Россия намекает, что готова предоставить единые цены на энергоносители в случае присоединения Беларуси. Однако мы на это никогда не пойдем. Об этом Александр Лукашенко заявил, общаясь с трудовым коллективом Светлогорского ЦКК, сообщает пресс-служба президента.
— Помните: ваш первый президент, которого вы когда-то избрали, никогда не станет последним. Уже после меня — думайте как жить. Но и когда я буду жить, но не буду президентом — я буду всегда бороться, чтобы наша земля оставалась суверенной и независимой,
(Будет дополнено)
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«Помните: ваш первый президент, которого вы когда-то избрали, никогда не станет последним. Уже после меня - думайте как жить», - заявил Лукашенко.
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