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Лукашенко о переговорах в России: Намекают на единые цены на энергоносители в обмен на объединение

14.02.2020 13:27 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Россия намекает, что готова предоставить единые цены на энергоносители в случае присоединения Беларуси. Однако мы на это никогда не пойдем. Об этом Александр Лукашенко заявил, общаясь с трудовым коллективом Светлогорского ЦКК, сообщает пресс-служба президента.


Фото: телеграм-канал «Пул Первого»

— Помните: ваш первый президент, которого вы когда-то избрали, никогда не станет последним. Уже после меня — думайте как жить. Но и когда я буду жить, но не буду президентом — я буду всегда бороться, чтобы наша земля оставалась суверенной и независимой, приводит слова президента телеграм-канал «Пул Первого» и сообщает, что это заявление присутствующие встретили аплодисментами.

(Будет дополнено)

 
 
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«Помните: ваш первый президент, которого вы когда-то избрали, никогда не станет последним. Уже после меня - думайте как жить», - заявил Лукашенко.
 
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