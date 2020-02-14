Эксперты: при цене нефти 83% от мировой, ее импорт сократится до 15 млн тонн

Источник материала: Tut.by

ВВП в 2020 году вырастет не более чем на 0,6%, доллар подорожает, но не критично, а инфляция не превысит 4,5%. И не исключено, что Беларусь сократит объемы закупаемой в России нефти. Такие данные содержатся в макроэкономическом прогнозе Исследовательского центра ИПМ.



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Нефтяные проблемы сказались на росте белорусской экономики в начале года. Теперь, когда есть более конкретные договоренности, ВВП возобновит рост. Но, согласно базовому сценарию, за год он сложится меньше прогнозируемого ранее 1% . Зато на 2021 год прогноз по росту экономики более оптимистичный — 1,5%, а в 2022 он составит 1,1%, сообщил директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик, презентуя результаты прогноза.

Продавать нефтепродукты из более дорогой нефти в прежних объемах будет невыгодно

В 2020 году Минск будет покупать российскую нефть по 83−85% от мировой цены. В этом случае, прогнозирует экономист, Минск купит не 24 млн тонн нефти, а 15−15,5 млн тонн. История показывает, что Беларусь уже покупала у России нефть по мировым ценам, и как раз в те годы ее импорт сокращался. А период быстрого роста импорта нефти совпадал с периодом низкой цены для Беларуси по отношению к мировой.

Причина такого сокращения импорта проста. Как показывает зеркальная статистика, Беларусь продает в страны ЕС, Украину и Великобританию не такие уж большие объемы нефтепродуктов, а большую их часть отправляет в страны дальней дуги. В случае, если Минск не переориентирует продажи в более близкие страны, то их экспорт в прежних объемах не будет приносить ожидаемой прибыли, так как издержки от экспорта на тонну нефти окажутся слишком весомыми.

— Чем дороже входная нефть для нас, тем с меньшей вероятностью мы можем себе позволить экспортировать так далеко. Когда нефть для нас будет по мировым ценам, продавать на дальние расстояние нефтепродукты в том виде, в котором они продавались до сих пор, станет нецелесообразно. Исходя из этого оснований считать, что мы и впредь будем покупать много нефти из России, нет, — аргументирует экономист.

Инфляционные ожидания растут, но цены не взлетят

В первый месяц года индекс потребительских цен показал рост в 0,9%. В основном за счет роста цен на непродовольственные товары и платные услуги. В итоге инфляционные и девальвационные ожидания населения и компаний возросли. Но по данным ИПМ, инфляция по итогам последнего квартала этого года составит 4,5%, столько же ожидается в 2021 году, а в 2022 — 4.

Белорусский рубль по отношению к корзине валют обесценивается уже около трех недель подряд. За это время по отношению к доллару рубль обесценился на 4%, а в целом по отношению к корзине валют - на 0,78%. А в годовом выражении рубль (за 14 февраля этого года к той же дате 2019-го) стал дешевле на 0,9%.

— Говорить, что на валютном рынке происходит что-то экстраординарное, чего мы не видели никогда, будет большим преувеличением. В 2016 году трехнедельный максимум был 6% к доллару, а к корзине — 1,57%. А с апреля 2018 года по апрель 2019-го годовые темпы обесценивания белорусского рубля держались около 10%, — объясняет Александр Чубрик.

Причинами подорожания валют экономист называет сезонность, неопределенность по поводу поставок нефти и национальные особенности.

— Чем дольше все спокойно, тем страшнее за будущее. Потому что: «Не может быть слишком долго все хорошо», — комментирует руководитель ИПМ.

В прогнозе среднегодовой курс рубля обозначен в 2,31 за один доллар в этом году, 2,36 — в 2021-м и 2,42 — в 2022-м.

Зарплата в 2020 году вырастет незначительно и к декабрю достигнет 1165 рублей, в 2021 она увеличится до 1225 рублей, в 2022 будет 1285 рублей.

Исходя из прогнозов, решить задачу по достижению 100 млрд долларов ВВП к 2025 году правительству будет сложно, потому что в прошлом году темпы прироста оказались ниже, чем необходимо для плавного пути к этому показателю. Если рубль в будущие годы будет обесцениваться к доллару на 1% в год, то для достижения цели ВВП должен будет расти на 3,5% в год.