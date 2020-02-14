﻿ Участки в Дзержинске ушли с молотка за $12 тыс. и $ 22 тыс. - результаты аукциона. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Участки в Дзержинске ушли с молотка за $12 тыс. и $ 22 тыс. - результаты аукциона

14.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Участки в Дзержинске ушли с молотка за тыс. и $ 22 тыс. - результаты аукциона
Дзержинск, участок на ул. Вясковай

Шесть участков предложил на аукцион Боровской сельсовет. Однако участников торгов заинтересовал только один лот №2 – участок в д. Грицковщина. Земельный надел насчитывает 15 соток, имеет электричество и был выставлен на торги за 4500 рублей. Купить участок на аукционе пожелали 4 человека. Он продан с молотка за 11.672 рубля, или 5833 доллара США по курсу Нацбанка на 14 февраля.

Торги прошли по двум из трех участков в районном центре, которые выставлял на аукцион Дзержинский райисполком.

На участок в Дзержинске на ул. Вясковай, 66, подали одно заявление. Надел расположен в квартале новой коттеджной застройки, насчитывает 11 соток и имеет все коммуникации. Лот был оценен в 18.843,94 рубля, продан за 19.786 рублей, или 9888 долларов США.

Участок на окраине города у леса на ул. Кольцевой, 111, заинтересовал 3 человек. Общая площадь земельного надела составляет 12 соток. Участок оснащен всеми коммуникациями и был выставлен на аукцион за 20.605,84 рубля. Лот продан с молотка за 44.170 рублей, или 22.074 доллара США.


Участки в Дзержинске ушли с молотка за тыс. и $ 22 тыс. - результаты аукциона

На земельный надел на ул. Святочнай, 60, было подано 2 заявления. Он насчитывает 12,5 сотки, имеет все коммуникации и был выставлен на торги за 20.907,88 рубля. Лот реализован за 25.299  рублей, или 12.643 доллара США.


Участки в Дзержинске ушли с молотка за тыс. и $ 22 тыс. - результаты аукциона

Путчинский сельсовет предложил на аукцион 12 участков, но только на 4 из них было подано по одному заявлению.

Два участка находятся в д. Антоновщина. Из коммуникаций они имеют электричество и водопровод. Лот №11 был оценен в 3000 рублей, лот №12 – в 4000 рублей. Участки проданы единственным заявителям за 3150 и 4200 рублей, или 1547 и 2098 долларов США соответственно.

Участок в д. Каменка насчитывает 15 соток и имеет только электричество. Начальная цена на лот составила 6000 рублей. Он продан за 6300 рублей, или 3148 долларов США.

Земельный надел в д. Поедынково насчитывает 14,3 сотки. Из коммуникаций имеет только электричество. Единственному заявителю он обошелся в 2625 рублей, или 1312 долларов США.

Также читайте у нас:

На продажу выставили 8 неплохих участков прямо в Смолевичах. Обзор

Бизнесу полегчает? В Беларуси снизилась кадастровая стоимость земель производства, а вместе с ней — база земельного налога

Министр юстиции: «У нас нет оснований для отмены госрегулирования тарифов на риэлтерские услуги по сделкам с жилой недвижимостью»

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня на аукцион по продаже земельных наделов для строительства жилых домов в Дзержинском районе было выставлено 22 участка, торги прошли по 3 из них.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Касьянов: Объединение с Беларусью было главным сценарием удержания власти Путиным, но он не сработал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

13.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
14.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика