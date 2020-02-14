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Участки в Дзержинске ушли с молотка за $12 тыс. и $ 22 тыс. - результаты аукциона
14.02.2020 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Шесть участков предложил на аукцион Боровской сельсовет. Однако участников торгов заинтересовал только один лот №2 – участок в д. Грицковщина. Земельный надел насчитывает 15 соток, имеет электричество и был выставлен на торги за 4500 рублей.
Торги прошли по двум из трех участков в районном центре, которые выставлял на аукцион Дзержинский райисполком.
На участок в Дзержинске на ул. Вясковай, 66, подали одно заявление. Надел расположен в квартале новой коттеджной застройки, насчитывает 11 соток и имеет все коммуникации. Лот был оценен в 18.843,94 рубля, продан за 19.786 рублей, или 9888 долларов США.
Участок на окраине города у леса на ул. Кольцевой, 111, заинтересовал 3 человек. Общая площадь земельного надела составляет 12 соток. Участок оснащен всеми коммуникациями и был выставлен на аукцион за 20.605,84 рубля. Лот продан с молотка за 44.170 рублей, или 22.074 доллара США.
Путчинский сельсовет предложил на аукцион 12 участков, но только на 4 из них было подано по одному заявлению.
Два участка находятся в д. Антоновщина. Из коммуникаций они имеют электричество и водопровод. Лот №11 был оценен в 3000 рублей, лот №12 – в 4000 рублей. Участки проданы единственным заявителям за 3150 и 4200 рублей, или 1547 и 2098 долларов США соответственно.
Участок в д. Каменка насчитывает 15 соток и имеет только электричество. Начальная цена на лот составила 6000 рублей. Он продан за 6300 рублей, или 3148 долларов США.
Земельный надел в д. Поедынково насчитывает 14,3 сотки. Из коммуникаций имеет только электричество. Единственному заявителю он обошелся в 2625 рублей, или 1312 долларов США.
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Сегодня на аукцион по продаже земельных наделов для строительства жилых домов в Дзержинском районе было выставлено 22 участка, торги прошли по 3 из них.
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