Участки в Дзержинске ушли с молотка за $12 тыс. и $ 22 тыс. - результаты аукциона

Шесть участков предложил на аукцион Боровской сельсовет. Однако участников торгов заинтересовал только один лот №2 – участок в д. Грицковщина. Земельный надел насчитывает 15 соток, имеет электричество и был выставлен на торги за 4500 рублей. Купить участок на аукционе пожелали 4 человека. Он продан с молотка за 11.672 рубля, или 5833 доллара США по курсу Нацбанка на 14 февраля.

Торги прошли по двум из трех участков в районном центре, которые выставлял на аукцион Дзержинский райисполком.

На участок в Дзержинске на ул. Вясковай, 66, подали одно заявление. Надел расположен в квартале новой коттеджной застройки, насчитывает 11 соток и имеет все коммуникации. Лот был оценен в 18.843,94 рубля, продан за 19.786 рублей, или 9888 долларов США.

Участок на окраине города у леса на ул. Кольцевой, 111, заинтересовал 3 человек. Общая площадь земельного надела составляет 12 соток. Участок оснащен всеми коммуникациями и был выставлен на аукцион за 20.605,84 рубля. Лот продан с молотка за 44.170 рублей, или 22.074 доллара США.