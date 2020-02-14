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Лукашенко пригрозил России штрафными санкциями за срыв сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС

14.02.2020 15:12 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российская сторона сорвала сроки строительства БелАЭС и в качестве компенсации должна снизить для Беларуси ставку по выделенному на это кредиту и отодвинуть сроки его возврата. Об этом заявил Александр Лукашенко, посещая Светлогорский ЦКК, сообщает пресс-служба президента.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По словам президента, во время встречи в Сочи обсуждали и другой вариант: российскому генподрядчику может быть выписан немаленький штраф за нарушения. Стороны договорились найти консенсус по этому вопросу, однако к настоящему времени к единому знаменателю так и не пришли.

— Вы знаете, что россияне должны были в 2018 году ввести первый блок, в 2019-м — второй. Но сорвали сроки, а там огромные штрафные санкции, — отметил Александр Лукашенко.

По его словам, в Сочи Владимир Путин предложил найти взаимоприемлемое решение, чтобы не начинать переговоры с санкций. Российский лидер также отметил, что государственный бюджет не готов к этим выплатам.

— Я говорю: хорошее предложение, у меня будет встречное. Вы сорвали сроки, значит, давайте договоримся, что процент по кредиту сократим до того уровня, как вы строите в Венгрии, во Вьетнаме (где-то около 3%). Мы не будем вводить санкции, и это как раз то на то и придется. И кредит, коль вы сроки сорвали, мы начнем выплачивать не через два года, а через пять. Логично? Логично. Неуютно, неудобно, но решили, что в этом плане мы будем договариваться: другого не дано. Или мы вводим санкции за просрочку (а там большие деньги), или они подвигаются по кредиту. Это вполне нормально, — считает Александр Лукашенко.

Он добавил, что отторжения по этому предложению у российского президента не было.

Поиски компромиссов

Вопрос о о продлении срока возврата кредита на строительство Белорусской атомной станции и снижения процентной ставки Александр Лукашенко поднимает не в первый раз. Так этот вопрос обсуждался на белорусско-российских переговорах еще в сентябре 2018 года.

11 февраля, напомним, заместитель министра финансов России Сергей Сторчак сообщил, что Беларусь просит Россию пересмотреть условия кредита на строительство БелАЭС.

— Белорусские коллеги настоятельно просят нас пересмотреть условия действующего соглашения. Консультации такие идут в рабочем порядке, ничего особенного не происходит, — сказал Сторчак.

Замминистра заявил, что нужно искать компромиссы в другой плоскости, так как «одновременно удлинить период использования средств кредита и уменьшить процентную ставку не соответствует финансовой теории».

Белорусская АЭС в Островце строится по российскому проекту, на строительство также был выдан Россией экспортный кредит размером до 10 млрд долларов. Межправительственное соглашение о строительстве станции предусматривает сотрудничество в проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию под ключ двух энергоблоков АЭС. По состоянию на 1 января 2019 года Беларусь использовала 3,4 млрд долларов, сообщалось в июле прошлого года. Пуск первого энергоблока БелАЭС неоднократно переносился с 2018 года.

По соглашению, погашение кредита начинается через 6 месяцев с даты ввода в эксплуатацию АЭС, но не позднее 1 апреля 2021 года и осуществляется 30 равными долями каждые 6 месяцев. Отмечалось, что Беларусь обязана проводить все платежи в пользу российской стороны в американских долларах. На 50% суммы каждой использованной части кредита начисляются проценты по ставке 5,23% годовых, на вторую половину транша кредита процентная ставка составит «LIBOR для 6-месячных депозитов в долларах США, увеличенной на маржу в размере 1,83% годовых». Оговорены были и меры на случай просрочки платежей.

 
 
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По его словам, в Сочи Владимир Путин предложил найти взаимоприемлемое решение, чтобы не начинать переговоры с санкций. Российский лидер также отметил, что...
 
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