Витебская бройлерная птицефабрика открыла новую крутую молочно-товарную ферму

Источник материала: Tut.by

Витебская бройлерная фабрика открыла в городском поселке Яновичи новую большую ферму — на 3 тысячи голов скота. На комплексе налажен замкнутый цикл производства. Продумано все: от полноценного рациона животных до того, что органика перерабатывается им на подстилку, рассказали TUT.BY на предприятии.



Фото предоставлено Витебской бройлерной птицефабрикой

— Комплекс уникален тем, что построен фактически за год, при этом без использования бюджетных средств. Вначале планировалось, что на строительство уйдет 40 млн рублей, но удалось сэкономить 6 млн рублей, — сообщила TUT.BY заместитель генерального директора Витебской бройлерной фабрики Надежда Грибанова.

На молочно-товарном комплексе «Яновичи» — несколько зданий. В них содержатся дойные коровы и нетели, молодняк и телята — всего около 3000 голов. На ферме есть также доильно-молочный блок и родильное отделение.

Для обеспечения животных силосом и сенажом на ферме устроены 14 траншей. Каждая рассчитана на 2,5 тысячи тонн кормов.

— В «Яновичах» применяют новую технологию: специальная установка перерабатывает органику на две фракции — твердую и жидкую. Твердую используют для подстилки животным, а жидкая пойдет на удобрение на поля. Такая фильтрационно-сушильная установка — единственная в Витебской области, — пояснила Надежда Грибанова.

По словам специалиста, после выхода комплекса на полную мощность удой на одну корову составит около 10 тысяч кг в год. А годовое производство молока достигнет 14,4 тысячи тонн.

— А в январе у нас такие показатели: надой на одну корову в месяц составил 819 кг, а в сутки — 26,5 кг, — отметила замдиректора.

Сейчас на комплексе работают 39 человек, но здесь еще нужны специалисты ветеринарной и зоотехнической службы. Для работников в Яновичах в марте собираются строить 24-квартирный дом.



Директор Витебской бройлерной фабрики Анна Норкус. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Витебская бройлерная фабрика представляет собой холдинг, который занимается не только птицеводством, но и молочным животноводством и растениеводством. У предприятия есть оптовая и фирменная торговля, кафе и рестораны.

Сельское хозяйство фабрики включает три агрокомплекса: имени Сильницкого, имени Шмырева и «Яновичи». Они насчитывают почти 4 тысячи голов дойного стада.

Напомним, летом 2019 года бройлерная фабрика открыла два новых объекта — зерносушильный комплекс в городском поселке Сураж Витебского района и цех племенного молодняка в деревне Перемонт Лиозненского района.

В ноябре прошлого года на совещании по вопросам развития АПК Витебской области Александр Лукашенко назвал модель работы холдинга бройлерной фабрики эффективной. По мнению главы государства, она может стать примером для других. Особенно правильным Лукашенко считает решение ставить во главе холдинга перерабатывающие предприятия и под их потребности развивать сырьевую базу, которая формируется из различных хозяйств.

Генеральный директор фабрики Анна Норкус стала лауреатом премии «Человек года Витебщины-2018».

Но до этого у предприятия были тяжелые времена. Почти два года — с августа 2014-го по июнь 2016-го — Анна Норкус (тогда Шарейко, фамилию мужа — литовского бизнесмена Вальдемараса Норкуса, она взяла после свадьбы в августе 2016-го. — Прим. TUT.BY) находилась в СИЗО.

Гендиректора, а также еще шестерых работников фабрики и представителей компаний-поставщиков обвиняли в злоупотреблении служебными полномочиями и причинении предприятию крупного финансового ущерба — более 4 млрд рублей. Верховный суд приговорил Анну Норкус к 2,5 года лишения свободы со штрафом в 150 базовых. При этом ее и других сотрудников фабрики освободили в зале суда.

Через три дня после освобождения Анну с плакатами, шарами, цветами и караваем встретил родной коллектив.

Дела на фабрике за почти 2 года отсутствия Норкус шли незавидно. Но уже через год гендиректор и ее команда снова добились успехов. В интервью TUT.BY в 2017 году гендиректор отметила , что репутация витебской бройлерной фабрики восстановилась.