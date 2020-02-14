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Витебская бройлерная птицефабрика открыла новую крутую молочно-товарную ферму
14.02.2020 15:33 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Витебская бройлерная фабрика открыла в городском поселке Яновичи новую большую ферму — на 3 тысячи голов скота. На комплексе налажен замкнутый цикл производства. Продумано все: от полноценного рациона животных до того, что органика перерабатывается им на подстилку, рассказали TUT.BY на предприятии.
— Комплекс уникален тем, что построен фактически за год, при этом без использования бюджетных средств. Вначале планировалось, что на строительство уйдет 40 млн рублей, но удалось сэкономить 6 млн рублей, — сообщила TUT.BY заместитель генерального директора Витебской бройлерной фабрики Надежда Грибанова.
На молочно-товарном комплексе «Яновичи» — несколько зданий. В них содержатся дойные коровы и нетели, молодняк и телята — всего около 3000 голов. На ферме есть также доильно-молочный блок и родильное отделение.
Для обеспечения животных силосом и сенажом на ферме устроены 14 траншей. Каждая рассчитана на 2,5 тысячи тонн кормов.
— В «Яновичах» применяют новую технологию: специальная установка перерабатывает органику на две фракции — твердую и жидкую. Твердую используют для подстилки животным, а жидкая пойдет на удобрение на поля. Такая фильтрационно-сушильная установка — единственная в Витебской области, — пояснила Надежда Грибанова.
По словам специалиста, после выхода комплекса на полную мощность удой на одну корову составит около 10 тысяч кг в год. А годовое производство молока достигнет 14,4 тысячи тонн.
— А в январе у нас такие показатели: надой на одну корову в месяц составил 819 кг, а в сутки — 26,5 кг, — отметила замдиректора.
Сейчас на комплексе работают 39 человек, но здесь еще нужны специалисты ветеринарной и зоотехнической службы. Для работников в Яновичах в марте собираются строить 24-квартирный дом.
Витебская бройлерная фабрика представляет собой холдинг, который занимается не только птицеводством, но и молочным животноводством и растениеводством. У предприятия есть оптовая и фирменная торговля, кафе и рестораны.
Сельское хозяйство фабрики включает три агрокомплекса: имени Сильницкого, имени Шмырева и «Яновичи». Они насчитывают почти 4 тысячи голов дойного стада.
Напомним, летом 2019 года бройлерная фабрика
В ноябре прошлого года на совещании по вопросам развития АПК Витебской области Александр Лукашенко
Генеральный директор фабрики Анна Норкус
Но до этого у предприятия были тяжелые времена. Почти два года — с августа 2014-го по июнь 2016-го — Анна Норкус (тогда Шарейко, фамилию мужа — литовского бизнесмена Вальдемараса Норкуса, она взяла после свадьбы в августе 2016-го. — Прим. TUT.BY) находилась в СИЗО.
Гендиректора, а также еще шестерых работников фабрики и представителей компаний-поставщиков обвиняли в злоупотреблении служебными полномочиями и причинении предприятию крупного финансового ущерба — более 4 млрд рублей. Верховный суд приговорил Анну Норкус к 2,5 года лишения свободы со штрафом в 150 базовых. При этом ее и других сотрудников фабрики
Через три дня после освобождения Анну с плакатами, шарами, цветами и караваем
Дела на фабрике за почти 2 года отсутствия Норкус шли незавидно. Но уже через год гендиректор и ее команда снова добились успехов. В интервью TUT.BY в 2017 году гендиректор
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Витебская бройлерная фабрика открыла в городском поселке Яновичи новую большую ферму - на 3 тысячи голов скота.
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