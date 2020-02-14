Лукашенко откровенно «прошелся» по России

Александр Лукашеко 14 февраля сделал ряд довольно откровенных выпадов в адрес Российской Федерации, с которой у Беларуси в последние месяцы довольно натянутые отношения.

В пятницу 14 февраля Александр Лукашенко находится в Гомельской области с рабочим визитом. Во время выступления перед работниками Светлогорского ЦКК, Лукашенко раскрыл подробности переговоров с Владимиром Путиным и жестко раскритиковал власти соседней страны за желание присоединить Беларусь с РФ и своеобразный шантаж при обсуждении вопрос цен на энергоносители.

«Ничего лишнего не требуем. Но нам говорят: мы разные страны - намек на то, что надо, чтобы были одной страной. А как можно иметь одну страну с Россией? Вы, наверное, слышите: "Давайте включим Беларусь в состав России», - отметил Лукашенко, подчеркнув, что ни белорусский, ни российский народы не захотят этого.

«Вот вы не антироссийские люди, а нормальные белорусы, любящие, уважающие россиян. Но поставь перед вами вопрос, хотите ли вы такого объединения, чтобы Беларусь вошла в состав России, - 120% скажут «нет». И самое удивительное, что и россияне мне пишут письма: "Ни в коем случае не входите в состав России". Но кому-то там хочется, чтобы была одна страна, - тогда будут единые цены», - заметил он. Лукашенко отверг обвинения в срыве интеграции , подчеркнув, что интеграция для него - это равные условия сотрудничества.

«Что вы понимаете под интеграцией? Я понимаю: в экономике интеграция, это когда мы покупаем ресурсы в России (запасные части для МТЗ, комплектующие для БелАЗа), делаем тракторы, автомобили и продаем на общем рынке. И равные цены. Вот что такое интеграция. Что такое интеграция на уровне людей: свободное перемещение, нет никаких границ. Пенсии, начисления - все, как в одной стране. Мы это сделали», - обратил внимание Александр Лукашенко, добавив, что в РФ интеграцию понимают под вхождением в состав их страны, начинают давить на Беларусь, шантажировать. Лукашенко упомянул скандал с запретом на белорусскую продукцию на молочной выставке.

Президент также подчеркнул, что Беларусь не будет платить премии российским нефтяным компаниям, тем более раз они поставляют продукт по мировой цене.

«Мы не просим дешевую нефть. Мы купим по мировой цене и переработаем. И это выгодно для компаний», - заявил он. Кроме того, по его словам, Беларусь прорабатывает вопрос поставок нефти с польскими партнерами, а также рассматривают вариант поставок нефти из ЕС реверсом по одной из веток нефтепровода «Дружба» (тогда уже не Россия будет по нему поставлять нефть на Запад, а Беларусь качать из Европы). Для поставок также задействуют балтийские порты, заверил Лукашенко.

Президент также отметил, что Беларусь и Россия не обсуждают создание наднациональных органов, но работа по дорожным картам продолжится. По его словам, создание наднациональных органов и других объединений, что было предусмотрено 31-й дорожной картой, стороны договорились не обсуждать.