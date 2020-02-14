«Каждый год нам приходится стоять на коленях». Что Лукашенко говорил о нефти и суверенитете

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко, общаясь с трудовым коллективом Светлогорского ЦКК 14 февраля, в очередной раз в ярких красках объяснил , почему Беларусь ищет альтернативные поставки нефти — «чтобы каждый год 31 декабря не стоять на коленях».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

С начала года президент не раз комментировал непростую ситуацию с переговорами по энергоресурсам, при этом повторяясь почти слово в слово в части о нефти, предновогоднем неудобстве и суверенитете Беларуси. TUT.BY посмотрел, что Александр Лукашенко говорил последние полтора месяца, комментируя самые острые вопросы в белорусско-российских отношениях.

Про суверенитет



Фото: Reuters

9 января, Минск, церемония вручения премии «За духовное возрождение».

«Мне повезло быть первым президентом этого суверенного и независимого государства и, извините за нескромность, сыграть главную роль в строительстве этого государства. Но разве найдется человек, президент (которому так повезло, который наелся этой власти сполна — говорю вам откровенно), который собственными руками уничтожит то, что сам создавал?»

24 января, Шклов.

«У нас есть своя страна. Мы суверенны и независимы. Мы своими мозгами и руками что смогли заработали, строим свою страну. И мы не можем быть частью какой-либо страны. Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России. Даже если я на это пойду, то белорусы меня съедят в течение одного года после принятия подобного решения»

14 февраля, Светлогорск.

«Помните, что ваш президент никогда не станет последним. После меня — вы уже думайте, что будете делать. Но даже если я буду жить и не буду президентом, я буду бороться за то, чтобы наша Беларусь на этом клочке земли оставалась суверенной и независимой. Это не только нам — это нашим детям. Им еще жить в этой стране. Вопрос независимости — это не только хорошо жить. Может, и похуже жить будем. Не будем — не волнуйтесь. Ушли те времена. Но мы будем жить на своей земле, своим умом, мы будем избирать своих президентов, формировать правительство и будем создавать свои условия для жизни наших людей. Нами никогда не будут понукать, мы будем проводить свою внешнюю и внутреннюю политику, но не во вред нашим соседям и не во вред родным россиянам».

Про внутрироссийские цены на газ для Беларуси



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

9 января, Минск, церемония вручения премии «За духовное возрождение».

«Мы договорились на сегодняшний день, что эти два месяца (это было предложение президента Путина) будем работать по газу на условиях 2019 года. Но я напомню: когда мы в 2011 году шли на продажу „Белтрансгаза“, была жесткая договоренность, что за пять лет мы выйдем на внутрироссийскую цену по газу. Кто-то это забыл, я помню. Поэтому настаиваю, чтобы это было реализовано».

4 февраля, Добруш.

«Но если вы пообещали за 5 лет (когда «Белтрансгаз» купили) вывести нас на внутрироссийские цены, так выводите. Зачем же вы нас обманываете? Притом не обманываете, а думаете, что мы это забыли. «Мы хотим просто честных, чистых, прозрачных отношений. Не хотите — пусть скажут нам об этом».

Про нефть



Фото: Reuters

9 января, Минск, церемония вручения премии «За духовное возрождение».

«И не нефть и газ главное в этих «тузаннях» и переговорах руководства Беларуси и России. Наверное, не формат сегодня об этом говорить, но я просто скажу в двух словах. Почему мы до сих пор с президентом России не договорились по нефти? Потому что Россия хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировых. Где такое видано?».

4 февраля, Добруш.

«Что мы просим сейчас от россиян (они там в позу ставили и нас на колени пытаются поставить): если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам».

14 февраля, Светлогорск.

«Уже говорят: вступайте в Россию, тогда мы вам поставим запчасти, тогда будут другие цены на нефть и газ. А будут ли еще? Вот в чем вопрос. А не в том, что я не договороспособен».

Про альтернативную нефть



Фото: train-photo.ru

24 января, Шклов.

Президент объяснил, почему Беларусь рассматривает альтернативные поставки нефти, помимо закупок в России.

«Вы же видите, что каждый год перед Новым годом нам приходится стоять на коленях и вымаливать эти нефтепродукты».

14 февраля, Светлогорск.

Президент заявил, что Беларусь продолжит диверсифицировать закупки.

«Чтобы каждый год 31 декабря в двенадцать часов ночи не стоять на коленях. Так быть не должно, и так не будет».