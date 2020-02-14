Лукашенко пригрозил отбором транзитной российской нефти из «Дружбы»

Источник материала: Tut.by

Беларусь при недостаточных поставках нефти из России в феврале начнет «отбор» из нефтепровода «Дружба», по которой российское сырье идет транзитом на Запад. Об этом заявил Александр Лукашенко во время встречи с работниками Светлогорского ЦКК, сообщает ОНТ .



Фото: Сергей Комков, TUT.BY

Лукашенко обратил внимание, что через страну на Запад и для Беларуси прокачивается 70 миллионов тонн российской нефти в год, и при прокачке в РФ «не имеют никаких проблем».

— Мы добросовестно, честно качаем эту нефть. Помните летом загадили [все] «грязной» нефтью? До сих пор [россияне] не рассчитались за это, хотя у нас вышло из строя оборудование в Мозыре, Новополоцк пострадал и нефтепровод «Дружба». Поэтому, если не поставят в феврале, будем до 2 млн тонн добирать, — предупредил белорусский лидер.

Согласно индикативного баланса, Россия может поставить в Беларусь 24 млн тонн нефти, то есть - 2 млн в месяц. В январе было поставлено 500 тысяч тонн. Поэтому, сказал Лукашенко, если из России не будет поставлена нефть в нужных объемах, Беларусь может начать отбор нефти из транзитной «трубы».

На этой неделе Беларусь начала забор технологической нефти из магистрального нефтепровода «Дружба» для переработки на НПЗ в Новополоцке и Мозыре. Но этот процесс не повлияет на транзит российской нефти в Европу, заявили в концерне «Белнефтехим».

Сегодня Лукашенко также сообщил, что Минск рассматривает вариант поставок нефти из Польши реверсом по одной из веток трубопровода «Дружба». По его словам, тогда уже не Россия будет по ней поставлять нефть на Запад, а Беларусь — качать из Польши.

— Мы сейчас в Гданьске купим нефть у Саудовской Аравии, Эмиратов, Соединенных Штатов Америки и поставим реверсом по «трубе, — заявил Лукашенко. По его словам, для поставок также задействуют балтийские порты, здесь могут оказать содействие США.

Он напомнил, что по нефтепроводу поставлять сырье дешевле, чем по железной дороге, как это было с покупкой норвежской нефти. Тогда сырье из Скандинавии поставили в порт Клайпеда, а оттуда вагонами — на новополоцкий «Нафтан». «Норвежская нефть — хорошая. Лучшем, чем российская «Юралс», — сказал он.

С начала этого года нефтеперерабатывающие заводы в Мозыре и Новополоцке работают на минимальной загрузке в связи с отсутствием долгосрочных контрактов с российскими поставщиками. Экспорт нефти из России в Беларусь в январе 2020 года составил 500 тыс. тонн, что в 4 раза меньше, чем хотела Беларусь. Нефть поставляется только со стороны компаний группы «Сафмар». В январе-феврале они планируют отгрузить 950 тысяч тонн сырья. Беларусь также закупила 86 тысяч тонн норвежской нефти. Кроме того, «Белоруснефть» поставляет свое сырье на НПЗ, хотя ранее его экспортировала.