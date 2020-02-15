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Ольга Ковалькова подала заявку и хочет стать единым кандидатом в президенты от оппозиции

15.02.2020 12:36 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сопродседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» (БХД) Ольга Ковалькова подала заявку на участие в праймериз по избранию единого кандидата от оппозиции.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Ковалькова стала четвертым официальным кандидатом на «единого». До нее заявки подали сопродседатель БХД Павел Северинец, глава Движения «За Свободу» Юрий Губаревич и глава ОГП Николай Козлов. О своем намерении участвовать в праймериз также заявила экс-депутат Анна Канопацкая.

Напомним, прием заявок на участие в праймериз заканчивается вечером 16 февраля. Окончательный список претендентов планируют огласить 4 марта.

Согласно правилам участия в праймериз, каждый претендент должен сделать взнос в эквиваленте 500 евро и выступать за:

  • независимость Беларуси и против диктатуры;
  • защиту социальных и экономических прав граждан;
  • выход из ОДКБ и договора о Союзном государстве;
  • развитие белорусского языка и культуры;
  • светскость государства — должен уважать права верующих и не выступать с заявлениями, «которые противоречат традиционным взглядам на семью и общество».

 
 
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Помимо нее на это место претендуют Павел Северинец, Юрий Губаревич и глава ОГП Николай Козлов.
 
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