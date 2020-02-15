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Ольга Ковалькова подала заявку и хочет стать единым кандидатом в президенты от оппозиции
15.02.2020 12:36 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сопродседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» (БХД) Ольга Ковалькова подала заявку на участие в праймериз по избранию единого кандидата от оппозиции.
Ковалькова стала четвертым официальным кандидатом на «единого». До нее заявки подали сопродседатель БХД
Напомним, прием заявок на участие в праймериз
Согласно правилам участия в праймериз, каждый претендент должен сделать взнос в эквиваленте 500 евро и выступать за:
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Помимо нее на это место претендуют Павел Северинец, Юрий Губаревич и глава ОГП Николай Козлов.
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