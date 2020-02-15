Науседа: Предлагаемые Литвой альтернативы по нефти и газу помогают Беларуси в переговорах с Россией

Источник материала: Tut.by

Посредничество Литвы, которая предлагает Беларуси альтернативы по поставкам газа, помогает этой стране вести переговоры с Россией, Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, пишет Delfi.lt .



Фото: Reuters

— Наверное, вы не сможете оспаривать то, что наше желание диалога, который мы реально начали, и наше желание помочь Беларуси сохранить суверенитет, предоставляя энергетические альтернативы, позволяет господину Лукашенко говорить как равноценному партнеру с Путиным. Если бы было иначе, то он, не имея альтернатив, не очень мог бы чего-то требовать, — так прокомментировал Науседа переговоры Беларуси с Россией об условиях поставок российской нефти и газа.

По словам Науседы, Литва помогает создавать условия, «чтобы переговоры этих двух, на первый взгляд, неравноценных государств, могли выглядеть как переговоры по меньшей мере похожих государств, как переговоры на равных».

Президент Литвы считает, что конкурентоспособность Беларуси в настоящее время «гарантирована искусственно заниженными ценами на энергоресурсы».

— Само собой разумеется. Зная это и очень хорошо понимая ситуацию, Россия пользуется этим как инструментом шантажа, — отметил он.

Напомним, через порт в Клайпеде, а потом по железной дороге на НПЗ «Нафтан» было доставлено 80 тыс. тонн норвежской сырьевой нефти .

Ранее о том, что Соединенные Штаты Америки могли бы поставлять газ Беларуси через Клайпедский терминал сжиженного природного газа (ТСПГ), заявил посол США в Литве Роберт Гилкрист.

По словам посла, эта идея — новая, но вопрос уже обсуждался в Вашингтоне, также он собирается обсудить его и на встречах в литовском правительстве.

В пятницу на встрече с коллективом Светлогорского ЦКК Александр Лукашенко рассказал , что на переговорах в Сочи Владимир Путин усомнился, что Беларусь будет покупать энергорессурсы где-то еще, кроме России.

Белорусский президент ответил, что наша страна продолжит это делать, «чтобы каждый год 31 декабря не стоять на коленях».