Экс-депутат Канопацкая стала претендентом на роль единого кандидата в президенты от оппозции

Источник материала: Tut.by

Экс-депутат Анна Канопацкая подала заявку на участие в праймериз по выбору единого кандидата от оппозиции. Об этом TUT.BY сообщил координатор кампании Игорь Борисов.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Канопацкая стала пятым официальным кандидатом на «единого». До нее заявки подали сопредседатели БХД Павел Северинец и Ольга Ковалькова, глава Движения «За Свободу» Юрий Губаревич и глава ОГП Николай Козлов .

Напомним, прием заявок на участие в праймериз заканчивается вечером 16 февраля. Окончательный список претендентов планируют огласить 4 марта.

Согласно правилам участия в праймериз, каждый претендент должен сделать взнос в эквиваленте 500 евро и выступать за:

независимость Беларуси и против диктатуры;

защиту социальных и экономических прав граждан;

выход из ОДКБ и договора о Союзном государстве;

развитие белорусского языка и культуры;

светскость государства — должен уважать права верующих и не выступать с заявлениями, «которые противоречат традиционным взглядам на семью и общество».