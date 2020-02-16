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Экс-депутат Канопацкая стала претендентом на роль единого кандидата в президенты от оппозции

16.02.2020 15:01 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Экс-депутат Анна Канопацкая подала заявку на участие в праймериз по выбору единого кандидата от оппозиции. Об этом TUT.BY сообщил координатор кампании Игорь Борисов.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Канопацкая стала пятым официальным кандидатом на «единого». До нее заявки подали сопредседатели БХД Павел Северинец и Ольга Ковалькова, глава Движения «За Свободу» Юрий Губаревич и глава ОГП Николай Козлов.

Напомним, прием заявок на участие в праймериз заканчивается вечером 16 февраля. Окончательный список претендентов планируют огласить 4 марта.

Согласно правилам участия в праймериз, каждый претендент должен сделать взнос в эквиваленте 500 евро и выступать за:

  • независимость Беларуси и против диктатуры;
  • защиту социальных и экономических прав граждан;
  • выход из ОДКБ и договора о Союзном государстве;
  • развитие белорусского языка и культуры;
  • светскость государства — должен уважать права верующих и не выступать с заявлениями, «которые противоречат традиционным взглядам на семью и общество».

 
 
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Прием заявок на участие в праймериз заканчивается вечером 16 февраля. Окончательный список претендентов планируют огласить 4 марта.
 
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