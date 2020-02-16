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Экс-депутат Канопацкая стала претендентом на роль единого кандидата в президенты от оппозции
16.02.2020 15:01 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Экс-депутат Анна Канопацкая подала заявку на участие в праймериз по выбору единого кандидата от оппозиции. Об этом TUT.BY сообщил координатор кампании Игорь Борисов.
Канопацкая стала пятым официальным кандидатом на «единого». До нее заявки подали сопредседатели БХД
Напомним, прием заявок на участие в праймериз
Согласно правилам участия в праймериз, каждый претендент должен сделать взнос в эквиваленте 500 евро и выступать за:
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Прием заявок на участие в праймериз заканчивается вечером 16 февраля. Окончательный список претендентов планируют огласить 4 марта.
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