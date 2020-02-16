Зампредседателя партии БНФ Алексей Янукевич подал заявку на участие в праймериз оппозиции

Источник материала: Tut.by

Заместитель председателя партии БНФ Алексей Янукевич подал заявку на участие в выборах единого кандидата от оппозиции. Об этом политик сообщил БелаПАН.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Цель участия — защита национальных интересов и ценностей. Надо принудить и белорусские власти, и Кремль считаться с той частью белорусского общества, для которой важны ценности свободы, независимости и национального возрождения. Это от трети до половины населения на данный момент, и я рассчитываю на их поддержку, буду защищать в первую очередь их интересы», — сказал он.

Он напомнил, что партия БНФ предлагала отказаться от процедуры праймериз, чтобы сразу заняться кампанией единого кандидата.

«Что касается процедуры, мы были готовы договориться о едином кандидате сразу, и уже сейчас вести кампанию этого кандидата. Такой вариант был более желателен, я был готов поступиться своими амбициями, как и партия. Но поскольку это не только наше решение, но и других организаций, потому процедура выборов такая, какая есть. Она все еще содержит неясности, но мы этого не боимся», — сказал он.

В партии БНФ Янукевич с 1996 года. С 2009 по 2017 годы возглавлял ее, а в 2017-м стал заместителем председателя Григория Костусева. Во время президентских выборов 2006 года Янукевич был доверенным лицом Александра Милинкевича, в 2010-м возглавлял предвыборный штаб кандидата в президенты Григория Костусева.

Янукевич стал последним претендентом, подавшим заявку для участия в праймериз. Ранее намерение выдвинуться высказывал предприниматель Владимир Усеня, но, как сообщил руководитель штаба праймериз Игорь Борисов, он не успел собрать необходимое количество подписей.

Кроме Янукевича заявки на участие в праймериз подали пять претендентов. Председатель Объединенной гражданской партии Николай Козлов, сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец и глава движения «За Свободу» Юрий Губаревич выдвигались от возглавляемых ими организаций. Сопредседатель оргкомитета БХД Ольга Ковалькова и экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая выдвинулись путем сбора подписей.

Соглашение о процедуре праймериз подписали БСДП ("Грамада"), партия БНФ, ОГП, оргкомитет БХД и движение «За Свободу». Выборы единого кандидата предполагают использование рейтинговой системы. Распределение баллов между претендентами пройдет на основе интернет-голосования, голосования в регионах и голосования делегатов Конгресса демократических сил, который планируется провести во второй половине мая. Там же будет объявлен единый кандидат. Для участия в голосовании по выбору единого кандидата претендент должен либо выдвинуться от зарегистрированной партии или общественной организации, либо собрать 200 подписей. Кроме того, претендент должен внести взнос в эквиваленте 500 евро.

После окончания приема заявок организаторы праймериз займутся проверкой поданных документов и собранных подписей. Окончательный список претендентов планируется огласить 4 марта.

Президентские выборы должны состояться не позднее 30 августа 2020 года.