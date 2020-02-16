ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Зампредседателя партии БНФ Алексей Янукевич подал заявку на участие в праймериз оппозиции

16.02.2020 20:46 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Заместитель председателя партии БНФ Алексей Янукевич подал заявку на участие в выборах единого кандидата от оппозиции. Об этом политик сообщил БелаПАН.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Цель участия — защита национальных интересов и ценностей. Надо принудить и белорусские власти, и Кремль считаться с той частью белорусского общества, для которой важны ценности свободы, независимости и национального возрождения. Это от трети до половины населения на данный момент, и я рассчитываю на их поддержку, буду защищать в первую очередь их интересы», — сказал он.

Он напомнил, что партия БНФ предлагала отказаться от процедуры праймериз, чтобы сразу заняться кампанией единого кандидата.

«Что касается процедуры, мы были готовы договориться о едином кандидате сразу, и уже сейчас вести кампанию этого кандидата. Такой вариант был более желателен, я был готов поступиться своими амбициями, как и партия. Но поскольку это не только наше решение, но и других организаций, потому процедура выборов такая, какая есть. Она все еще содержит неясности, но мы этого не боимся», — сказал он.

В партии БНФ Янукевич с 1996 года. С 2009 по 2017 годы возглавлял ее, а в 2017-м стал заместителем председателя Григория Костусева. Во время президентских выборов 2006 года Янукевич был доверенным лицом Александра Милинкевича, в 2010-м возглавлял предвыборный штаб кандидата в президенты Григория Костусева.

Янукевич стал последним претендентом, подавшим заявку для участия в праймериз. Ранее намерение выдвинуться высказывал предприниматель Владимир Усеня, но, как сообщил руководитель штаба праймериз Игорь Борисов, он не успел собрать необходимое количество подписей.

Кроме Янукевича заявки на участие в праймериз подали пять претендентов. Председатель Объединенной гражданской партии Николай Козлов, сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец и глава движения «За Свободу» Юрий Губаревич выдвигались от возглавляемых ими организаций. Сопредседатель оргкомитета БХД Ольга Ковалькова и экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая выдвинулись путем сбора подписей.

Соглашение о процедуре праймериз подписали БСДП ("Грамада"), партия БНФ, ОГП, оргкомитет БХД и движение «За Свободу». Выборы единого кандидата предполагают использование рейтинговой системы. Распределение баллов между претендентами пройдет на основе интернет-голосования, голосования в регионах и голосования делегатов Конгресса демократических сил, который планируется провести во второй половине мая. Там же будет объявлен единый кандидат. Для участия в голосовании по выбору единого кандидата претендент должен либо выдвинуться от зарегистрированной партии или общественной организации, либо собрать 200 подписей. Кроме того, претендент должен внести взнос в эквиваленте 500 евро.

После окончания приема заявок организаторы праймериз займутся проверкой поданных документов и собранных подписей. Окончательный список претендентов планируется огласить 4 марта.

Президентские выборы должны состояться не позднее 30 августа 2020 года.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он напомнил, что партия БНФ предлагала отказаться от процедуры праймериз, чтобы сразу заняться кампанией единого кандидата.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Экс-депутат Канопацкая стала претендентом на роль единого кандидата в президенты от оппозции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

15.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
16.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика