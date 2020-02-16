Статкевич о предвыборной кампании: выдвинем минимум 30 кандидатов в президенты

Источник материала: Tut.by

Николай Статкевич планирует попытаться зарегистрироваться в ЦИК в качестве кандидата в президенты. Если это не получится, он собирается создать целую сеть инициативных групп по всей Беларуси. Об этом он рассказал в интервью автору YouTube-канал «Страна для жизни».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

У Статкевича есть неснятая до 2023 года судимость «за организацию массовых беспорядков» в 2010 году. Это формальное препятствие для регистрации.

Однако он заявил, что попытается зарегистрировать свою кандидатуру в качестве кандидата в президенты и собрать необходимое для этого количество подписей. Если его не зарегистрируют, то «Белорусский национальный конгресс» выдвинет минимум 30 инициативных групп кандидатов в президенты. Развивать их предложат тем, кто поддержит Статкевича на первом этапе.

— Мы хотим, чтобы в каждом крупном городе был минимум один человек, который выдвигается кандидатом в президенты, — сказал политик в интервью. — Чтобы этого человека знали, он был защищен тем, что он выдвигается кандидатом. [Инициативную] группу можно одинаковую всем, ну если кого-то еще там дополнительно запишут. И эти люди начнут протест. Требование будет одно: честные выборы без Лукашенко и с участием Статкевича и иных политиков, которых Лукашенко искусственно ограничил в правах.

Также в интервью Статкевич рассказал о своем разочаровании в белорусской избирательной системе и недоверии к ней. Он вспомнил, что еще 2010 году просил избирателей не отдавать за него голос, а вместо этого призывал людей протестовать. Скептически он относится и к выборам 2020 года.