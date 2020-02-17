800 «квадратов» сюрреализма и фэнтези. Посмотрите, какой необычный коттедж построили в Ратомке

Огромный особняк в 800 квадратных метров расположен в Ратомке на участке около 20 соток. Коттедж 6-этажный, был построен еще в 90-х, когда размер имел ключевое значение. С тех пор аппетиты по индивидуальному жилью поутихли, а собственники «дворцов» часто используют их в качестве усадеб. Похоже, что и здесь была выбрана коммерческая стратегия.

– Здесь можно собраться с корпоративом, сыграть свадьбу, устроить вечеринку. Интерьеры в авангардном стиле располагают к фантазийным вечерам и незабываемым встречам. Каждая комната оформлена по-особенному, в своем неповторимом духе, где-то даже сюрреалистическом. В каждой – множество деталей, создающих соответствующее обстановке настроение. Черные стены и приглушенное освещение, абстрактные граффити и необычные скульптурные формы, деревянная мебель – здесь все непривычно и странно, и от этого не менее интересно, – отмечено в описании объекта.