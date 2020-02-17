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«Теперь понятно». Доллар подорожал на 4%. Не пора ли запасаться валютой

17.02.2020 09:47 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

13 февраля курс доллара приблизился в четырехлетнему максимуму, достигнув 2,20 рубля. Что это значит для населения: возвращаться ли к хранению сбережений в валюте или можно доверять рублю, помог разобраться старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

Доллар дорожал 3 недели подряд, что происходит?

Белорусский рубль действительно дешевел по отношению к доллару и корзине валют в целом. Тому есть внешние и внутренние причины. Внешние заключаются в том, что доллар укрепляется к другим мировым валютам, в том числе к российскому рублю и евро. Параллельно внутри белорусского рынка отечественный рубль слабеет ко всем валютам. По данным Исследовательского центра ИПМ, по отношению к доллару он ослаб на 4%, а по отношению ко всей корзине валют на 0,75%. Но это не так страшно, как кажется. Например, в 2016 году даже более весомое падение рубля к валютам не привело к катастрофам на валютном рынке.

Разве не проблемы с поставками нефти повлияли на падение рубля?

Отсутствие привычного объема поставок нефти в страну сыграло свою роль. Купив меньше нефти, отечественные НПЗ меньше продали нефтепродуктов на другие рынки. В начале года Беларусь даже приостанавливала их экспорт, чтобы обеспечить внутренний рынок. Отношение белорусской валюты к иностранным во многом зависит от спроса и предложения на валютном рынке. В начале года из-за проблем с поставками нефти, а также из-за более низких продаж калийных удобрений на внешних рынках, в страну поступало меньше заработанных долларов, а значит, уменьшилось предложение американской валюты. Это также повлияло на рост стоимости доллара.

Но были и другие факторы. Один из них — рынок. Если раньше курс рубля жестко устанавливался, то теперь его стоимость по отношению к другим валютам в основном определяют спрос и предложение, поэтому курс называют плавающим.

Несколько лет подряд люди продавали иностранной валюты больше, чем покупали, тем самым они обеспечивали долларами банки, а через них и валютный рынок. Причиной тому было снижение доходов людей в 2015—2016 годах, что вынуждало их тратить валютные сбережения. В результате высокого предложения иностранных валют их курсы по отношению к рублю были ниже. А в 2019 году доходы в среднем выросли. Люди стали тратить получаемые зарплаты, а сбережения оставили в покое, кто-то даже начал снова активно откладывать валюту. В январе 2020-го население и предприятия уже больше покупали иностранной валюты, чем приносили ее в обменники (с учетом безналичных операций). Спрос на иностранную валюту вырос и, как принято на рынке, цена тоже стала увеличиваться.

Знакомый работает в банке, говорит, что доллар скоро вырастет до 5 рублей, а в бюджете написано, что он будет 2,24 рубля. Кому верить?

«Знакомому из банка», который делает такой прогноз, точно верить не стоит. Чтобы стоит 5 рублей, доллар должен был бы подорожать более чем в два раза. А предпосылок к этому никаких нет.

Что касается бюджета, это тоже не прогноз, а среднегодовой ориентир, к которому привязывают различные расчеты, например, выплаты по госдолгу в валюте. Это не значит, что к концу года доллар не может быть дороже этого значения. Или дешевле.

Например, в макроэкономическом прогнозе экспортного центра ИПМ говорится, что в последнем квартале этого года доллар будет стоить 2,31 рубль. А экономист Вадим Иосуб, прогнозирует, что при равномерном росте, к концу года доллар может достичь 2,40 рублей.

Глава Нацбанка Павел Каллаур также недавно подчеркнул, что курс рубля близок к равновесному, то есть он уравновешивает спрос и предложение валюты. И искусственно его регулировать не будут. Если ситуация с поставками нефти, наконец, разрешится, и экспорт будет расти, то рубль имеет все шансы укрепиться.

Ну да, Нацбанк нас успокаивает. Петр Прокопович тоже обещал, что разовой девальвации не будет. Почему я должен верить?

Слепо верить официальным прогнозам не обязательно. Но можно посмотреть на то, чего достиг Нацбанк в последние годы. Его усилиями удалось привести экономику к тому, что уже несколько лет в Беларуси нет ранее привычной для страны огромной инфляции. В прошлом году она была на самом низком уровне за последние 20 лет. А курсы валют меняются, но не скачут прежними темпами в одном направлении — вверх. В последнее время и периоды заметного снижения доллара в Беларуси — не редкость. То есть проводимая Нацбанком политика дает основания полагаться на то, что в ближайшее время чего-то драматичного на рынке валют не случится.

Если в экономике, отечественной и той части мировой, имеющей влияние на белорусский рынок, не произойдет чего-то непредвиденного, то серьезных перемен в стоимости рубля по отношению к другим валютам не произойдет.

Допустим. Но все же, нести ли рубли в обменник или нет?

— Чтобы понять, надо ли бежать в обменник, можно сравнить доходность депозитов в белорусских рублях и ожидаемый рост курса доллара. Сейчас максимальные ставки по долгосрочным депозитам — чуть ниже 12%. Если кто-то считает, что через год доллар будет стоить дороже, чем 2,46 рубля (та самая разница в 12%), такой человек по логике должен пойти и купить доллар. Если кто-то считает, что через год доллар будет стоить меньше, чем 2,46 рубля, то в этом случае долгосрочный безотзывный рублевый депозит предпочтительней, — объясняет Вадим Иосуб.

Есть и другая сторона вопроса, которая поможет понять, покупать ли доллары и евро. Это цель, для которой делаются сбережения. Если семья откладывает деньги, чтобы поехать на отдых, то логичней поменять рубли на соответствующую валюту. А если через год она хочет сделать дома ремонт, то выгодней окажется хранить эту сумму в рублях на депозите.

А что делать со сбережениями, хранить дома или нести в банк?

Тут есть два важных правила. Первое — не стоит хранить рубли «под матрасом». Пусть инфляция сейчас и небольшая, но она каждый год съедает кусочек таких сбережений. Рубли лучше определить на более выгодный вклад в банк, который вернет их с процентами. Второе — не держать все сбережения в одной валюте.

Уже больше года население активно открывает рублевые вклады. К началу февраля на рублевых вкладах находилось 5,2 млрд рублей. А валютные вклады, наоборот, стали сокращаться. Значит, люди доверяют рублю и хранить сбережения на депозитах считает выгодным. Даже с учетом инфляции, которая в прошлом году была 4,7%, а в этом, скорее всего, будет не выше 5%, сейчас банковские вклады в рублях приносят прибыль.

Если стоит выбор, хранить ли иностранную валюту в банке или дома, то с точки зрения выгоды разница небольшая. Хотя банки предлагают депозиты в валюте под 1−2% годовых. Это немного лучше, чем держать деньги дома и не заработать вообще ничего. Но важней, чтобы эти сбережения были в безопасности.

Как понимать ситуацию с валютами, чтобы каждый раз не паниковать о своих сбережениях.

Точно знать, что будет происходить с курсами валют, не может никто. Пока есть заверения главы Нацбанка и пример последних лет, в которые подобных срывов не случалось. Но в прессе высказывают свое мнение как официальные лица, так и эксперты. Поэтому можно читать разные точки зрения, анализировать ситуацию, делать свои выводы. А также обращать внимание на то, больше покупают или продают валюту население и предприятия, какая ситуация с экспортом. Важно следить за тем, что происходит в экономике, как развивается история с поставками нефти. При этом не стоит забывать критически относиться к информации, особенно к слухам.

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Теги: Курсы валют
 
 
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13 февраля курс доллара приблизился в четырехлетнему максимуму, достигнув 2,20 рубля. Что это значит для населения: возвращаться ли к хранению сбережений в валюте или...
 
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