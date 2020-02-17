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Подписи, собранные Канопацкой и Ковальковой, чтобы стать единым кандидатом, проверят до марта

17.02.2020 11:24 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прием заявок на участие в праймериз по выбору единого кандидата от оппозиции окончен. Теперь координаторы кампании будут проверять документы подавших заявки и 4 марта объявят, кто окончательно прошел в праймериз. Затем кандидаты будут «зарабатывать» баллы, а «единый» будет определен на конгрессе демократических сил, который планируется провести между 15 и 30 мая.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

На участие в праймериз желающие могли выдвинуться двумя способами: от организации и самостоятельно. В последнем случае им надо было собрать в свою поддержку 200 подписей. Из шести кандидатов таким образом выдвигались двое — Ольга Ковалькова и Анна Канопацкая. И теперь штаб «Народного голосования» (Праймериз) будет проверять подписи, собранные за свое выдвижение двумя претендентками на роль «единого».

— Сёння пачынаецца праверка дакументаў, якія паступілі ў штаб «Народнага галасавання» (Праймерыз) і ў адпаведнасці з вызначанай працэдурай будзе працягвацца два тыдні (калі скончыцца раней, то вынікі праверкі будуць агучаны таксама раней). Праверкай усіх дакументаў будзе займацца кантрольны аддзел штаба, які будзе таксама здзяйсняць праверку сабраных самавылучэнцамі подпісаў, — пояснил координатор штаба Игорь Борисов.

Напомним, согласно правилам участия в праймериз, каждый претендент должен сделать взнос в эквиваленте 500 евро и выступать за:

  • независимость Беларуси и против диктатуры;
  • защиту социальных и экономических прав граждан;
  • выход из ОДКБ и договора о Союзном государстве;
  • развитие белорусского языка и культуры;
  • светскость государства — должен уважать права верующих и не выступать с заявлениями, «которые противоречат традиционным взглядам на семью и общество» и другое.

Процедура праймериз представляет собой рейтинговую систему. Всего потенциальный кандидат может набрать 100 баллов.

Первые 10 баллов будут распределены между партиями, а остальные баллы кандидаты будут «зарабатывать»: 30 баллов можно получить во время интернет-голосования, 30 — во время голосования в регионах, 30 — во время конгресса демократических сил.

Список претендентов озвучат 4 марта, до 30 марта будет проходить онлайн-голосование за кандидата. Окончательно кандидат будет определен на конгрессе демократических сил, который планируется провести между 15 и 30 мая.

 
 
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Прием заявок на участие в праймериз по выбору единого кандидата от оппозиции окончен. Теперь кандидаты должны «зарабатывать» баллы. «Единый» будет определен на...
 
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