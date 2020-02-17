Доходы от продаж нефтепродуктов тают. Чем их лучше заменить?

Источник материала: Tut.by

В то время как российская нефть для Беларуси дорожает, цены на нефтепродукты на мировом рынке снижаются. Для страны, зарабатывающей важную долю валюты на привлекательной разнице между покупкой дешевой нефти и конкурентной стоимостью созданной из нее продукции, ситуация сложилась рисковая. Но, может быть, это подходящий момент, чтобы пересмотреть структуру экспорта и сделать ставку на более перспективные отрасли.

Много лет подряд Беларусь находилась в уникальной ситуации. Не имея больших объемов добычи собственной нефти, она играла важную роль на мировом рынке экспорта нефтепродуктов. Возможность зарабатывать на них приносила бюджету хорошую прибыль и обеспечивала страну валютой. Но налоговый маневр в России, неопределенность поставок нефти в начале 2020 года подняли вопрос о будущих доходах от экспорта. Пока встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи, кажется, поставила точку в торге за цены на энергоносители. Решено, что Беларусь, «как и хотела», будет покупать российскую нефть без скидок и льгот. В этом году цена российской нефти для Беларуси составит 83−85% от мировой, так как в ней не будет учитываться экспортная пошлина. Когда к 2024 году в России завершится налоговый маневр, белорусские НПЗ будут покупать российскую нефть уже точно по мировой цене. Это значит, что на продаже за границу нефтепродуктов Беларусь будет зарабатывать все меньше.

В целом экспорт товаров в 2019 году составил 32,9 млрд долларов, сократившись на 2,9%, сообщает Белстат. В прошлом году белорусские компании экспортировали продуктов питания и сельскохозяйственной продукции на 5,5 млрд долларов (+4,5% к 2018 году, по данным Минсельхозпрода). Экспорт услуг в прошлом году принес 9,6 млрд долларов. На экспорте нефтепродуктов в 2019 году Беларусь заработала 4,8 млрд долларов, что на 25% меньше, чем годом ранее. Именно снижение торговли нефтепродуктами привело к сокращению экспорта.

— Можно предполагать, что в этом году мы еще больше потеряем в поставках нефтепродуктов по сравнению с прежними годами, — считает научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Олег Мазоль.

Суммарные потери Беларуси от российского налогового маневра к 2024 году, Минск потеряет больше 9 млрд долларов. Что будет с экономикой?">могут составить 9 млрд долларов, причем 3 из них недосчитается бюджет. При этом приток валюты в Беларусь остается принципиально важным, так как Минск продолжит в ближайшее время выплачивать более чем по 3 млрд долларов госдолга ежегодно. Поэтому было бы не лишним пересмотреть возможности доходов от экспорта других, не основывающихся на сырье товаров, отмечает эксперт.

Вопрос диверсификации экспорта регулярно поднимается на совещаниях у президента и стоит в планах правительства. Но итоги внешней торговли из года в год не показывают существенных изменений.

— В последние лет 20 в экспорте упор делался на три группы товаров: нефтепродукты, калийные удобрения и мясо-молочную продукцию. Сейчас ситуация с нефтепродуктами, с ценами на сырье, со снижением как физического объема экспортных поставок, так и цен на эту продукцию, показывает, что сложившаяся структура экспорта не работает, — отмечает Олег Мазоль.

Выгодней всего было бы начать работу по диверсификации экспорта, когда экономика росла достаточно хорошими темпами и была возможность инвестировать в различные проекты госресурсы. Государственные инвестиции в проекты, которые позволили бы создавать новые виды продукции, имеющей хороший экспортный потенциал, скорее всего, сейчас уже дали бы свои плоды.

Теперь же наиболее вероятный вариант возобновить рост экспорта — это перестроить его структуру, сделав упор на сферу услуг, включая информационно-коммуникационные технологии. Именно IT-сектор и сфера услуг позволят в следующие периоды получить дополнительный доход, считает эксперт BEROC. Причем хороший потенциал в оказании конкурентоспособных услуг он видит в медицинской сфере.

В теории хороший эффект оказывает развитие выпуска высокотехнологичных товаров. По данным ГКНТ, 2019 Беларусь экспортировала наукоемкой высокотехнологичной продукции почти на 15 млрд долларов. Но дальнейшее развитие рынка высокотехнологичных товаров зависит от инвестиций, в том числе иностранных, а также наличия квалифицированных кадров. Что в свою очередь напрямую зависит от социально-экономических факторов и комфортного делового климата.

Неплохие шансы у Беларуси повысить свою роль в глобальных цепочках создания добавленной стоимости, благодаря ее географическому расположению. Причем из-за сложной ситуации в экономике Китая складываются благоприятные условия для привлечения инвестиций и создания в Беларуси необходимых для включения в глобальные цепочки стоимости производств.

— Эпидемия в Китае сформировала угрозу для мировой экономики, для поставок важных комплектующих. Мы в это время вполне могли бы показать иностранным компаниям, что можем размещать в Беларуси новые производства. Тем более мы ближе к ним, чем Китай. Затраты на труд здесь не намного выше, а может и ниже, у нас хорошая транспортная инфраструктура, — считает Олег Мазоль.

Правда и тут не обойтись без работы над привлекательными условиями для инвестиций и создания соответствующего имиджа страны.