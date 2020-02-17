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«Безосновательные пережитки прошлого». МИД - о продлении ЕС оружейного эмбарго
17.02.2020 14:39 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Официальный Минск разочарован принятым Советом Евросоюза решением о продлении оружейного эмбарго против Беларуси на очередной год, заявили TUT.BY в МИД Беларуси.
Внешнеполитическое ведомство считает ограничения ЕС безосновательными пережитками прошлого и проявлением политической инерции в подходах Евросоюза к выстраиванию диалога с Беларусью.
— Ведь очевидно, что за последние годы в белорусско-европейских отношениях достигнуто значительно больше, чем за предыдущее десятилетие санкций. Уверены, что и в самом ЕС осознают, что ритуальное продление ограничительных мер против Беларуси не приводит ни к каким положительным результатам, — заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.
МИД в очередной раз призывает Евросоюз к отказу от «санкционных клише», которые лишь препятствуют нормальному диалогу и сотрудничеству как по двусторонним вопросам, так и по преодолению общих вызовов в регионе.
— Неизменно стремимся к построению полноценных добрососедских и партнерских отношений с Европейским союзом, в том числе по чувствительным темам. Выражаем надежду, что уже в ближайшем будущем белорусско-европейские отношения приобретут подлинно недискриминационный характер, — заявил Глаз.
Напомним, 17 февраля Евросоюз
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МИД в очередной раз призывает Евросоюз к отказу от «санкционных клише», которые лишь препятствуют нормальному диалогу и сотрудничеству как по двусторонним...
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