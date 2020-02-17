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«Безосновательные пережитки прошлого». МИД - о продлении ЕС оружейного эмбарго

17.02.2020 14:39 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Официальный Минск разочарован принятым Советом Евросоюза решением о продлении оружейного эмбарго против Беларуси на очередной год, заявили TUT.BY в МИД Беларуси.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Внешнеполитическое ведомство считает ограничения ЕС безосновательными пережитками прошлого и проявлением политической инерции в подходах Евросоюза к выстраиванию диалога с Беларусью.

— Ведь очевидно, что за последние годы в белорусско-европейских отношениях достигнуто значительно больше, чем за предыдущее десятилетие санкций. Уверены, что и в самом ЕС осознают, что ритуальное продление ограничительных мер против Беларуси не приводит ни к каким положительным результатам, — заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

МИД в очередной раз призывает Евросоюз к отказу от «санкционных клише», которые лишь препятствуют нормальному диалогу и сотрудничеству как по двусторонним вопросам, так и по преодолению общих вызовов в регионе.

— Неизменно стремимся к построению полноценных добрососедских и партнерских отношений с Европейским союзом, в том числе по чувствительным темам. Выражаем надежду, что уже в ближайшем будущем белорусско-европейские отношения приобретут подлинно недискриминационный характер, — заявил Глаз.

Напомним, 17 февраля Евросоюз продлил на год эмбарго на поставки оружия в Беларусь и персональные санкции против четырех человек.

 
Теги: Минск
 
 
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МИД в очередной раз призывает Евросоюз к отказу от «санкционных клише», которые лишь препятствуют нормальному диалогу и сотрудничеству как по двусторонним...
 
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