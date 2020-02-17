Источник материала: Строительство и недвижимость

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Москве открылся третий магазин Леруа Мерлен 12 февраля в Москве открылся третий магазин товаров для ремонта и обустройства Леруа Мерлен городского формата. В торговом зале магазина Леруа Мерлен Городской...

12 февраля в Москве открылся третий магазин товаров для ремонта и обустройства Леруа Мерлен городского формата. В торговом зале магазина Леруа Мерлен Городской Теплый Стан площадью 1500 квадратных метров представлено более 6500 материалов, инструментов и предметов декора, необходимых для оперативного ремонта и обустройства дома. Еще более 40 тысяч товаров по низким ценам доступны для заказа с доставкой в магазин или на дом. Благодаря удобному расположению гипермаркета, на выезде из города, ремонт и обустройство стали ближе для жителей районов Ясенево, Коньково, Теплый Стан и активно развивающихся территорий в Новомосковском административном округе. Леруа Мерлен продолжает расширять возможности приобретения товаров для строительства, ремонта и обустройства дома и сада. Городской магазин отличается от ставших уже привычными гипермаркетов особой планировкой с делением на пять тематических зон. В них собраны материалы и инструменты для оперативного или экстренного мелкого ремонта, сантехнические и электротехнические приборы и устройства, кухонная утварь, товары для сезонных событий и обновления интерьера.Для этого созданы зоны вдохновения, в которых можно почерпнуть идеи. А для их воплощения в магазине обустроена проектная зона. В ней с помощью специалиста можно совершенно бесплатно создать проект любого помещения любой сложности. В наличии на полках более 6500 товаров, которые могут понадобиться здесь и сейчас, и еще более 40 тысяч товаров доступно на заказ. Оформить заказ клиенты могут непосредственно в магазине с помощью сенсорных панелей или с помощью консультантов. Забрать их можно на следующий день из магазина или оформить доставку. Низкие цены каждый день, вот бизнес-концепция, которая объединяет все магазины Леруа Мерлен в России.О преимуществах городского формата рассказала директор нового магазина Ольга Щегольская. Главное наше преимущество в персонифицированных отношениях с клиентами, подчеркнула Ольга. Мы стремимся стать для постоянных посетителей соседями, у которых можно получить квалифицированный совет по обустройству и ремонту. Наши сотрудники настроены на общение, мы постепенно узнаем индивидуальные потребности каждого и можем предложить оптимальное решение.Как добрые соседи мы готовы помогать на любом этапе ремонта и обустройства. От разработки дизайн-проекта до воплощения идеи. Делать покупки у нас так же удобно, как в гипермаркете. Если что-то не предусмотрено ассортиментом магазина, любой товар из ассортимента сети можно заказать тут же. Мы находимся рядом с выходом из метро Теплый Стан, и от близлежащих районов магазин отделяют лишь несколько минут пешей прогулки.В магазине оборудована удобная проектная зона с диванами, в которой можно проработать дизайн-проект любого помещения, включая кухню, ванную, гардеробную, а также получить расчет стоимости проекта и перечень товаров, оформить доставку и заказать дополнительные услуги. К консультантам проектной зоны можно записаться онлайн. Магазин Леруа Мерлен Городской Теплый Стан расположен по адресу Новоясеневский проспект, 1А, строение 2, напротив выхода номер 5 из метро Теплый Стан. Время работы с 9-00 до 22-00.https://leroymerlin.ru