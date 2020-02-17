ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Москве открылся третий магазин Леруа Мерлен

17.02.2020 13:54 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Строительство и недвижимость

12 февраля в Москве открылся третий магазин товаров для ремонта и обустройства Леруа Мерлен городского формата. В торговом зале магазина Леруа Мерлен Городской Теплый Стан площадью 1500 квадратных метров представлено более 6500 материалов, инструментов и предметов декора, необходимых для оперативного ремонта и обустройства дома. Еще более 40 тысяч товаров по низким ценам доступны для заказа с доставкой в магазин или на дом. Благодаря удобному расположению гипермаркета, на выезде из города, ремонт и обустройство стали ближе для жителей районов Ясенево, Коньково, Теплый Стан и активно развивающихся территорий в Новомосковском административном округе. Леруа Мерлен продолжает расширять возможности приобретения товаров для строительства, ремонта и обустройства дома и сада. Городской магазин отличается от ставших уже привычными гипермаркетов особой планировкой с делением на пять тематических зон. В них собраны материалы и инструменты для оперативного или экстренного мелкого ремонта, сантехнические и электротехнические приборы и устройства, кухонная утварь, товары для сезонных событий и обновления интерьера.

Для этого созданы зоны вдохновения, в которых можно почерпнуть идеи. А для их воплощения в магазине обустроена проектная зона. В ней с помощью специалиста можно совершенно бесплатно создать проект любого помещения любой сложности. В наличии на полках более 6500 товаров, которые могут понадобиться здесь и сейчас, и еще более 40 тысяч товаров доступно на заказ. Оформить заказ клиенты могут непосредственно в магазине с помощью сенсорных панелей или с помощью консультантов. Забрать их можно на следующий день из магазина или оформить доставку. Низкие цены каждый день, вот бизнес-концепция, которая объединяет все магазины Леруа Мерлен в России.

О преимуществах городского формата рассказала директор нового магазина Ольга Щегольская. Главное наше преимущество в персонифицированных отношениях с клиентами, подчеркнула Ольга. Мы стремимся стать для постоянных посетителей соседями, у которых можно получить квалифицированный совет по обустройству и ремонту. Наши сотрудники настроены на общение, мы постепенно узнаем индивидуальные потребности каждого и можем предложить оптимальное решение.

Как добрые соседи мы готовы помогать на любом этапе ремонта и обустройства. От разработки дизайн-проекта до воплощения идеи. Делать покупки у нас так же удобно, как в гипермаркете. Если что-то не предусмотрено ассортиментом магазина, любой товар из ассортимента сети можно заказать тут же. Мы находимся рядом с выходом из метро Теплый Стан, и от близлежащих районов магазин отделяют лишь несколько минут пешей прогулки.

В магазине оборудована удобная проектная зона с диванами, в которой можно проработать дизайн-проект любого помещения, включая кухню, ванную, гардеробную, а также получить расчет стоимости проекта и перечень товаров, оформить доставку и заказать дополнительные услуги. К консультантам проектной зоны можно записаться онлайн. Магазин Леруа Мерлен Городской Теплый Стан расположен по адресу Новоясеневский проспект, 1А, строение 2, напротив выхода номер 5 из метро Теплый Стан. Время работы с 9-00 до 22-00.

https://leroymerlin.ru
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
12 февраля в Москве открылся третий магазин товаров для ремонта и обустройства Леруа Мерлен городского формата. В торговом зале магазина Леруа Мерлен Городской...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Первый в Нью-Йорке жилой небоскреб по проекту Жана Нувеля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

16.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
17.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика